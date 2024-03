„Ai antrena FCSB?” Marius Șumudică a oferit imediat răspunsul! Ce a spus despre lupta la titlu - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Marius Șumudică a declarat că FCSB are un avans mare în fruntea campionatului, care poate fi greu de recuperat de celelalte echipe. Antrenorul a adus aminte și de titlul câștigat de el la Astra, atunci când a intrat în play-off cu un avans de cinci puncte.

„Acum depinde ce se va întâmpla, fiindcă celelalte echipe se vor mai încurca între ele. Ei dacă vor fi deștepți și vor face și unele meciuri de egalitate să-i țină jos pe restul, e un avans destul de mare.

Am intrat cu cinci puncte când am intrat în play-off și am luat campionatul. A fost de ajuns. Se mai încurcă între ele”, a mai spus Șumudică, conform sursei citate mai sus.

Marius Șumudică s-a convins de Ianis Hagi, după golul marcat la națională

Marius Șumudică s-a convins de Ianis Hagi, după golul marcat de acesta la națională, în meciul cu Columbia. Antrenorul român a dat verdictul despre internaționalul de la Alaves și a menționat că acesta a prestat un joc foarte bune, în duelul de pe Wanda Metropolitano.

Marius Șumudică a declarat că Ianis Hagi are „foame” de performanță și de a demonstra, date fiind minutele sale puține pe care le bifează la echipa de club. Antrenorul a mai menționat că poziția ideală a lui Ianis, pe care acesta dă randament, este de mijlocaș în zona centrală. „Avem individualități și în momentul în care Ianis Hagi a înscris și a vrut să demonstreze, pe fondul ăsta de inconstanță și după accidentarea deosebit de gravă, transferul într-un campionat unde nu e ușor de jucat, dar foamea de performanță, de a demonstra că are o calitate deosebită, a dus la această prestație. Dintr-un pressing am reușit să revenim un pic în joc la scorul de 0-3. E clar că schimbările ne-au ajutat, am crescut. Hagi este un jucător care dă un anumit randament în zonă centrală. Pe Hagi dacă-l izolezi în bandă, trebuie doar în dreapta, să intre cu piciorul stâng. Hagi e număr 10, are calitatea asta de a da pase filtrante, decisive, să pună în valoarea atacanții”, a declarat Marius Șumudică, conform digisport.ro.

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...