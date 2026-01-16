Al treilea transfer al iernii la Rapid. Giuleștenii i-au adus un nou portar lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Rapid a oficializat al treilea transfer al iernii. Giuleștenii l-au prezentat pe Dejan Iliev, portar în vârstă de 30 de ani care în acest sezon a evoluat pentru UTA.
Dejan Iliev, cotat la suma de 450.000 de euro, a semnat cu Rapid un contract valabil până în vara lui 2027, cu opțiune de prelungire.
Al treilea transfer al iernii la Rapid: Dejan Iliev
Înainte să oficializeze transferul lui Dejan Iliev, Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv. Atacantul a fost împrumutat de giuleșteni până în vară de la Real Oviedo, cu opțiune de cumpărare definitivă la finalul sezonului. Totodată, formația de sub Grant l-a transferat și pe Robert Sălceanu, de la Petrolul.
„Dejan Iliev este fotbalistul Rapidului!
Portarul în vârstă de 30 de ani, internațional al Macedoniei de Nord și cu o înălțime de 1.95 metri, vine de la UTA Arad și a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate, cu opțiune de prelungire
Bun venit în Giulești și mult succes, Dejan!”, a anunțat Rapid, pe paginile oficiale.
Dejan Iliev a oferit și prima reacție, după ce a semnat cu giuleștenii, mărturisind că este fericit pentru faptul că a semnat cu echipa lui Costel Gâlcă. El se va lupta pentru postul de titular cu Marian Aioani.
„Sunt fericit că am ajuns la Rapid și sunt pregătit să dau totul pentru această echipă. Abia aștept să simt atmosfera fantastică pe care o fac Rapidiștii! Hai Rapid”, a transmis Dejan Iliev, după ce a semnat cu Rapid.
Dejan Iliev a bifat 14 meciuri pentru UTA în acest sezon, în Liga 1, însă toate în prima parte a sezonului, până în luna octombrie. De atunci, el a fost rezervă sau în afara lotului condus de Adrian Mihalcea.
- „Vor fi probleme”. Darius Olaru, mesaj categoric înainte de FC Argeș – FCSB. De ce se teme căpitanul campioanei
- FCSB are ofertă pentru Dennis Politic! Unde poate ajunge jucătorul care l-a dezamăgit pe Gigi Becali
- Legendele “câinilor” salută venirea la Dinamo a jucătorului de la AC Milan: “S-au orientat bine”
- Rapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă
- Ce surpriză pregătește FCSB pentru echipa de start la meciul cu FC Argeș. Jucătorul care ar putea fi titular