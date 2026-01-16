Al treilea transfer al iernii la Rapid. Giuleștenii i-au adus un nou portar lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Rapid a oficializat al treilea transfer al iernii. Giuleștenii l-au prezentat pe Dejan Iliev, portar în vârstă de 30 de ani care în acest sezon a evoluat pentru UTA.

Dejan Iliev, cotat la suma de 450.000 de euro, a semnat cu Rapid un contract valabil până în vara lui 2027, cu opțiune de prelungire.

Al treilea transfer al iernii la Rapid: Dejan Iliev

Înainte să oficializeze transferul lui Dejan Iliev, Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv. Atacantul a fost împrumutat de giuleșteni până în vară de la Real Oviedo, cu opțiune de cumpărare definitivă la finalul sezonului. Totodată, formația de sub Grant l-a transferat și pe Robert Sălceanu, de la Petrolul.

