Alex Chipciu nu s-a ferit de cuvinte, după Dinamo - U Cluj 1-0: „Haos. Am o stare de dezamăgire” - Antena Sport

Universitatea Cluj a plecat fără niciun punct de pe Arena Națională din București, fiind învinsă la limită de Dinamo, scor 1-0. „Șepcile roșii” s-au prezentat fără golgheterul Lukic și Dan Nistor, ambii accidentați.
Alexandru Chipciu a tras concluziile după lupta de pe cel mai mare stadion al țării și a explicat ce i-a lipsit echipei sale pentru a obține un rezultat pozitiv contra „câinilor”.
Alexandru Chipciu: „Nu am avut agresivitate”
Dinamo București a răpus-o pe Universitatea Cluj, grație golului marcat în prima repriză de Karamoko. Formația antrenată de Cristiano Bergodi s-a trezit mult prea târziu în acest joc și a plecat fără niciun punct de la București.
După fluierul final, Alexandru Chipciu a vorbit despre problemele pe care echipa sa le-a avut în duelul contra „câinilor” și a remarcat absențele lui Jovo Lukic și Dan Nistor.
„Începem cu înfrângere, am multe gânduri acum în cap, nu am imaginea meciului. Am început slab partida. Am făcut exact ce Mister ne-a spus să nu facem. Nu am avut agresivitate, nici presiune, prima repriză a fost un mic haos în echipa noastră. În repriza a doua am început să mai jucăm, dar și ei au ratat mult, mult mai buni decât noi, bravo lor.
Știam cum joacă Dinamo, că sunt agresivi la pressing, dar a doua minge dacă nu e bună pentru mijlocașul central, e foarte greu, ei vin peste tine. Nu mai știai pe unde să fugi. Am avut niște ocazii mari, dar și ei au avut multe. La 0-0, dacă marcam se schimba. Am o stare de dezamăgire”.
Alexandru Chipciu: „Dacă revenim la jocul de meciurile trecute, avem o șansă acolo la play-off”
„Cred că lupta e încinsă până la final, nu am mai avut încredere pe parcurs, am câștigat niște meciuri.. În seara asta nu am stat bine deloc, haos pe teren. Dacă revenim la jocul de meciurile trecute, avem o șansă acolo la play-off, cine credea că Argeș va bate FCSB? Va fi o luptă, dar e clar că avem nevoie de goluri, azi am suferit mult. Pierderea lui Lukic este mare, ne-am bazat jocul mult pe el, Nistor e o pierdere foarte mare.
Jucătorii care au intrat sunt buni și ei, dar au lipsit golgheterul și numărul 10. Sperăm să își revină cât mai repede. Meciul ăsta, au fost multe ocazii. A contat mult terenul, până acum la celelalte meciuri a fost hochei, nu dai drumul la încălzire, la mișto. Sperăm să se joace cât mai multe meciuri pe astfel de terenuri..”, a declarat Chipciu, potrivit digisport.ro.
