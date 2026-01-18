Alex Chipciu nu s-a ferit de cuvinte, după Dinamo - U Cluj 1-0: „Haos. Am o stare de dezamăgire” - Antena Sport

Universitatea Cluj a plecat fără niciun punct de pe Arena Națională din București, fiind învinsă la limită de Dinamo, scor 1-0. „Șepcile roșii” s-au prezentat fără golgheterul Lukic și Dan Nistor, ambii accidentați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Chipciu a tras concluziile după lupta de pe cel mai mare stadion al țării și a explicat ce i-a lipsit echipei sale pentru a obține un rezultat pozitiv contra „câinilor”.

Alexandru Chipciu: „Nu am avut agresivitate”

Dinamo București a răpus-o pe Universitatea Cluj, grație golului marcat în prima repriză de Karamoko. Formația antrenată de Cristiano Bergodi s-a trezit mult prea târziu în acest joc și a plecat fără niciun punct de la București.

După fluierul final, Alexandru Chipciu a vorbit despre problemele pe care echipa sa le-a avut în duelul contra „câinilor” și a remarcat absențele lui Jovo Lukic și Dan Nistor.

„Începem cu înfrângere, am multe gânduri acum în cap, nu am imaginea meciului. Am început slab partida. Am făcut exact ce Mister ne-a spus să nu facem. Nu am avut agresivitate, nici presiune, prima repriză a fost un mic haos în echipa noastră. În repriza a doua am început să mai jucăm, dar și ei au ratat mult, mult mai buni decât noi, bravo lor.