Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Chipciu nu s-a ferit de cuvinte, după Dinamo - U Cluj 1-0: „Haos. Am o stare de dezamăgire” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Chipciu nu s-a ferit de cuvinte, după Dinamo – U Cluj 1-0: „Haos. Am o stare de dezamăgire”

Alex Chipciu nu s-a ferit de cuvinte, după Dinamo – U Cluj 1-0: „Haos. Am o stare de dezamăgire”

Daniel Işvanca Publicat: 18 ianuarie 2026, 23:01

Comentarii
Alex Chipciu nu s-a ferit de cuvinte, după Dinamo – U Cluj 1-0: Haos. Am o stare de dezamăgire”

Alex Chipciu în meciul cu Dinamo / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a plecat fără niciun punct de pe Arena Națională din București, fiind învinsă la limită de Dinamo, scor 1-0. „Șepcile roșii” s-au prezentat fără golgheterul Lukic și Dan Nistor, ambii accidentați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Chipciu a tras concluziile după lupta de pe cel mai mare stadion al țării și a explicat ce i-a lipsit echipei sale pentru a obține un rezultat pozitiv contra „câinilor”.

Alexandru Chipciu: „Nu am avut agresivitate”

Dinamo București a răpus-o pe Universitatea Cluj, grație golului marcat în prima repriză de Karamoko. Formația antrenată de Cristiano Bergodi s-a trezit mult prea târziu în acest joc și a plecat fără niciun punct de la București.

După fluierul final, Alexandru Chipciu a vorbit despre problemele pe care echipa sa le-a avut în duelul contra „câinilor” și a remarcat absențele lui Jovo Lukic și Dan Nistor.

„Începem cu înfrângere, am multe gânduri acum în cap, nu am imaginea meciului. Am început slab partida. Am făcut exact ce Mister ne-a spus să nu facem. Nu am avut agresivitate, nici presiune, prima repriză a fost un mic haos în echipa noastră. În repriza a doua am început să mai jucăm, dar și ei au ratat mult, mult mai buni decât noi, bravo lor.

Reclamă
Reclamă

Știam cum joacă Dinamo, că sunt agresivi la pressing, dar a doua minge dacă nu e bună pentru mijlocașul central, e foarte greu, ei vin peste tine. Nu mai știai pe unde să fugi. Am avut niște ocazii mari, dar și ei au avut multe. La 0-0, dacă marcam se schimba. Am o stare de dezamăgire”.

Alexandru Chipciu: „Dacă revenim la jocul de meciurile trecute, avem o șansă acolo la play-off”

„Cred că lupta e încinsă până la final, nu am mai avut încredere pe parcurs, am câștigat niște meciuri.. În seara asta nu am stat bine deloc, haos pe teren. Dacă revenim la jocul de meciurile trecute, avem o șansă acolo la play-off, cine credea că Argeș va bate FCSB? Va fi o luptă, dar e clar că avem nevoie de goluri, azi am suferit mult. Pierderea lui Lukic este mare, ne-am bazat jocul mult pe el, Nistor e o pierdere foarte mare.

Jucătorii care au intrat sunt buni și ei, dar au lipsit golgheterul și numărul 10. Sperăm să își revină cât mai repede. Meciul ăsta, au fost multe ocazii. A contat mult terenul, până acum la celelalte meciuri a fost hochei, nu dai drumul la încălzire, la mișto. Sperăm să se joace cât mai multe meciuri pe astfel de terenuri..”, a declarat Chipciu, potrivit digisport.ro.

Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de gerCea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care a trecut: ”A fost un an lung și greu”
Fanatik.ro
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care a trecut: ”A fost un an lung și greu”
22:59
România – Danemarca 24-39. “Tricolorii” au ratat calificarea în grupele principale de la EURO după un eșec categoric
22:56
Reacţia lui Omar El Sawy după înfrângerea lui U Cluj cu Dinamo! Ce a spus de lupta cu FCSB pentru play-off
22:47
Marcatorul lui Dinamo rămâne modest, după 1-0 cu U Cluj: „Ăsta este primul obiectiv”
22:46
Veste fabuloasă pentru Dennis Man. Verdictul specialiștilor despre PSV: “10.000/10.000”
22:42
LIVE SCOREAC Milan luptă să se apropie de Interul lui Chivu. Show total la meciul lui Răzvan Marin
22:37
LIVE VIDEOTampa Bay Lightning – Dallas Stars se joacă ACUM. Reeditarea finalei din 2020
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham