Alex Chipciu rămâne cu picioarele pe pământ şi îşi avertizează colegii, după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Nu e relevant”

Alex Chipciu a rămas cu picioarele pe pământ după U Cluj – Universitatea Craiova, meci câştigat de “şepcile roşii” cu 4-0, în etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Echipa lui Cristiano Bergodi s-a distanţat la trei puncte în faţa oltenilor, în fruntea clasamentului din Liga 1.

Un moment extrem de important al partidei de pe Cluj Arena a avut loc în minutul 20, atunci când Monday Etim a văzut roşu direct, pentru o intrare cu talpa, la scorul de 1-0 pentru gazde. Eliminarea s-a dovedit a fi momentul care a rupt echilibrul şi le-a permis gazdelor să marcheze încă trei goluri.

Alex Chipciu rămâne cu picioarele pe pământ şi îşi avertizează colegii, după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Alex Chipciu este încântat pentru cele trei puncte obţinute de U Cluj, dar nu consideră că această partidă este relevantă în ceea ce priveşte lupta la titlu. Chipciu este conştient că eliminarea lui Etim a cântărit enorm şi le cere coechipierilor să nu se lase duşi de val după această victorie la scor:

“Nu poţi să iei un meci în care au jucat în 10 oameni de la începutul meciului, trebuie să luăm doar punctele şi nimic mai mult. Nu prea e relevant, mai ales că noi conduceam atunci. Ok, scorul putea să fie şi mai mare, dar e important că am rămas echilibraţi, nu am făcut lucruri nebune. Am vorbit între noi să nu facem lucruri nebune. Am jucat cu mintea limpede meciul ăsta. 11 vs 11 nu ştim cum era, părea un meci echilibrat la început.

Asta e cel mai important, că suntem într-o poziţie în care putem să prindem primele trei locuri, că putem să prindem o clasare în Europa după cea de anul trecut. Ar fi o performanţă fantastică. Eu nu visez deloc la trofeu, pentru că e un play-off greu, poţi să pierzi la oricine şi eu nu cred că noi şi Craiova vom câştiga toate meciurile de acum înainte. În scenariul acesta ipotetic, dacă pierzi la Craiova şi eşti la egalitate, termini pe 2 din cauza sezonului regulat. Nu sunt bune calculele astea. Oricine poate bate pe oricine.