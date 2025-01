Alex Chipciu, reacţie vehementă despre revenirea la FCSB. Ce a spus despre Mihai Stoica şi Gigi Becali - Antena Sport

Alex Chipciu a avut un mesaj ferm când a fost întrebat despre posibila revenire la FCSB. Fundaşul stânga al liderului U Cluj a anunţat care sunt şansele să îmbrace din nou tricoul roş-albastru.

Chipciu va împlini 36 de ani în luna mai şi anunţă că e aproape imposibil să ajungă la campioana Ligii 1. El a ratat deja două şanse de a colabora din nou cu Mihai Stoica şi Gigi Becali.

Alex Chipciu, reacţie vehementă despre revenirea la FCSB

„(E posibil ca Alex Chipciu să-și încheie cariera la FCSB?) Nu cred că mai sunt șanse. Când, la 40 de ani?! N-am mai vorbit cu ei de jumătate de an. În principiu, nu-mi plac revenirile, chiar dacă uneori pot fi pozitive. Am mai discutat cu MM, dar nu s-a mai pus problema. În plus, au fundași laterali buni acum: Crețu, Radunovic, iar în față, pe benzi, au jucători pe care se bazează și pe care speră să-i transfere pe viitor.

Cu Becali am vorbit o dată, dar pe altă temă, nu despre treaba asta„, a declarat Alex Chipciu la gsp.ro.

Chipciu a fost la un pas de a ajunge la FCSB la începutul sezonului. Iniţial ajunsese la un acord pentru a pleca de la U Cluj. Totuşi, în momentul în care Gigi Becali a anunţat public că îl aduce la echipă, şefii lui U Cluj au cerut o sumă de transfer.