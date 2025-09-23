Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: "Cel mai dureros asta e" - Antena Sport

Ionel Dănciulescu a analizat ce s-a întâmplat între Alex Dobre și o parte din suporterii Rapidului după eșecul cu Hermannstadt, scor 1-2. Fostul mare atacant din Liga 1 este de părere că jucătorul din Giulești a procedat greșit atunci când a intrat în conflict cu galeria alb-vișiniilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, “Danciu” a catalogat ce i s-a întâmplat lui Dobre drept cel mai dureros lucru ce i se poate întâmpla unui sportiv.

Ionel Dănciulescu: “Nu trebuie să mai pui tu gaz pe foc”

Dănciulescu este de părere că Dobre putea să evite ce s-a întâmplat după eșecul cu Hermannstadt, ținând cont că îi este greu unui jucător să aibă câștig de cauză într-un conflict cu fanii. Aceeași opinie a fost susținută recent și de Marius Șumudică, cel care l-a antrenat sezonul trecut pe unul dintre cei mai în formă fotbaliști ai giuleștenilor.

“E foarte greu să câștigi războiul cu suporterii. Și eu am greșit în anumite momente și mi-a fost foarte greu să mă reabilitez, să avem o relație de respect.

Genul acesta de probleme trebuie gestionate altcumva. Nu trebuie să mai pui tu gaz pe foc. Vii după un rezultat negativ, e frustrare.