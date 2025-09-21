Alex Dobre nu s-a abținut după 1-2 cu Hermannstadt. Mesaj dur pentru fani: "Ce facem, ne înjurăm? Nu e normal!" - Antena Sport

Alex Dobre a oferit prima reacție după Rapid – Hermannstadt 1-2. Jucătorul lui Costel Gâlcă a venit cu un mesaj direct pentru fanii echipei.
Fanii celor de la Rapid au reacționat dur după înfrângerea cu Hermannstadt. Alex Dobre a dat însă de înțeles că un astfel de comportament nu este benefic pentru echipă, având în vedere că este vorba despre o singură înfrângere.
Ce a spus Alex Dobre după Rapid – Hermannstadt 1-2
“Este dureros, am pierdut meciul pe final. În momentele astea este important să fim uniți, să ne concentrăm ca meciul următor să obținem o victorie.
Nu am reușit să găsim această balanță. Mai avem de lucru, dar important este să se vadă un progres. Astăzi nu s-a văzut. O să o luăm de la capăt, noi ne dorim, trebuie să fim mai atenți, să ne dorim mai mult, să ne concentrăm mai mult, probabil că așa va veni un joc mult mai constant.
Eu am avut o discuție cu băieții înainte de meci, trebuie să ai o identitate, să joci cu curaj, asta ne dorim. Dacă vom reuși acest lucru, cu siguranță vom avea rezultate pozitive.
Este o discuție pe care am avut-o pentru că un suporter când vine trebuie să fie alături de echipă. Este o înfrângere, trebuie să fii alături de echipă și la bine și la rău. Acum, ce facem, ne înjurăm? Nu este normal. Ori ești suporter de rezultat, ori ești alături de noi până la final”, a spus Alex Dobre, la digisport.ro.
