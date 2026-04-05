Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”

Alex Dobre, căpitanul celor de la Rapid, a evitat să continue conflictul cu suporterii din Giuleşti, după înfrângerea suferită pe teren propriu de echipa lui Costel Gâlcă în faţa celor de la U Cluj. Echipa lui Costel Gâlcă s-a impus cu 2-1, după ce a întors rezultatul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul celor 90 de minute, fanii din Giuleşti nu au mai rezistat şi şi-au pierdut răbdarea cu jucătorii. Fotbaliştii lui Gâlcă au fost înjuraţi şi loviţi cu beţele folosite la tobe.

Alex Dobre, după Rapid – U Cluj 1-2: “Nu am cuvinte”

Alex Dobre a vrut să calmeze spiritele la finalul meciului şi nu a dorit să continue conflictul cu suporterii, despre care a declarat că înţelege reacţiile acestora:

“Am avut o primă repriză foarte bună, care ne-a dat speranţe. Credeam că o să vină şi golul cu numărul 2. E dezamăgitor, chiar nu am cuvinte. Sunt foarte dezamăgit, şi eu, şi colegii mei.Au fost momente când eram peste ei, dar s-a oprit jocul. Stăteau foarte mult pe jos.

(n.r: Ce te doare mai mult, reacţia suporterilor) Şi rezultatul, la Rapid trebuie rezultate. Mă doare atunci când nu reuşesc.