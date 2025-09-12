Alex Pașcanu a răbufnit după U Cluj - Rapid 0-0. Fundașul a criticat arbitrajul: "Penalty clar!" - Antena Sport

Alex Pașcanu a oferit prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a răbufnit la interviu și a criticat arbitrajul din cadrul partidei din etapa a 9-a.

Faza la care a făcut referire Pașcanu s-a întâmplat în finalul partidei. După o lovitură liberă, giuleștenii au acuzat un henț, la Artean, însă centralul Florin Andrei nu a acordat lovitură de la 11 metri.

Ce a spus Alex Pașcanu după U Cluj – Rapid 0-0

“A fost un meci echilibrat. E foarte greu să vii aici. Am avut câteva ocazii clare, chiar un penalty la final, care nu a fost acordat. Am văzut acum pe reluări, în vestiar, e penalty clar!

Cred că a fost un meci bun, ne-am apărat bine. Cred că e bun punctul obținut în deplasare. De aici putem construi în continuare.

E cel mai important să nu primești gol, cel mai bun lucru la o echipă, mai ales în deplasare. Toată echipa a făcut un efort bun defensiv azi”. a spus Alex Pașcanu, la digisport.ro.