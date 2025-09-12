Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Pașcanu a răbufnit după U Cluj - Rapid 0-0. Fundașul a criticat arbitrajul: "Penalty clar!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Pașcanu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a criticat arbitrajul: “Penalty clar!”

Alex Pașcanu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a criticat arbitrajul: “Penalty clar!”

Alex Ioniță Publicat: 12 septembrie 2025, 23:27

Comentarii
Alex Pașcanu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a criticat arbitrajul: Penalty clar!

Sport Pictures

Alex Pașcanu a oferit prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a răbufnit la interviu și a criticat arbitrajul din cadrul partidei din etapa a 9-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Faza la care a făcut referire Pașcanu s-a întâmplat în finalul partidei. După o lovitură liberă, giuleștenii au acuzat un henț, la Artean, însă centralul Florin Andrei nu a acordat lovitură de la 11 metri.

Ce a spus Alex Pașcanu după U Cluj – Rapid 0-0

“A fost un meci echilibrat. E foarte greu să vii aici. Am avut câteva ocazii clare, chiar un penalty la final, care nu a fost acordat. Am văzut acum pe reluări, în vestiar, e penalty clar!

Cred că a fost un meci bun, ne-am apărat bine. Cred că e bun punctul obținut în deplasare. De aici putem construi în continuare.

E cel mai important să nu primești gol, cel mai bun lucru la o echipă, mai ales în deplasare. Toată echipa a făcut un efort bun defensiv azi”. a spus Alex Pașcanu, la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

După remiza de pe Cluj Arena, giuleștenii au ratat șansa de a urca pe primul loc în Liga 1. Acum, liderul Universitatea Craiova are ocazia de a se distanța la 4 puncte de echipa lui Costel Gâlcă, în cazul unei victorii cu Farul, în această etapă.

Costel Gâlcă, supărat pe arbitraj după 0-0 cu U Cluj: „Am avut un penalty”

Universitatea Cluj și Rapid București au remizat în deschiderea etapei a 9-a din Liga 1. Cele două formații și-au împărțit ocaziile importante pe parcursul celor 90 de minute, iar giuleștenii au cerut și lovitură de la 11 metri pe finalul jocului.

Rapidul rămâne neînvinsă în actuala ediție a Ligii 1, după remiza cu Universitatea Cluj, din debutul etapei a 9-a. Formația antrenată de Costel Gâlcă a avut ocaziile mai clare pe Cluj Arena, dar scorul a rămas 0-0.

Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţeCine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
Reclamă

După fluierul final, antrenorul giuleștenilor a tras concluzia cu privire la prestația echipei sale, ba mai mult, acesta a avut și critici la adresa arbitrajului, precizând că gruparea alb-vișinie a fost privată de un penalty.

„Meciul a fost echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare. După părerea mea, am avut și un penalty și păcat, pentru că jucătorii mei au avut o atitudine foarte bună, au stat bine în teren și nu am luat cele trei puncte.

Mi-a plăcut atitudinea, personalitatea lor, meciul știam că nu va fi ușor, au gestionat bine aceste momente, de aceea spun că trebuia să câștigăm. Echipa noastră a crescut mult, multă personalitate și cred că trebuia să avem cu 4 puncte mai mult acum.

Din punctul meu de vedere mai avem nevoie de un mijlocaș și un atacant”, a declarat Costel Gâlcă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
Observator
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit 
Fanatik.ro
Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit 
23:49
“Penalty cât casa!” Victor Angelescu a făcut praf arbitrajul după 0-0 cu U Cluj: “Bătaie de joc!”
23:44
Cine este remarcatul lui Ioan Ovidiu Sabău, după 0-0 cu Rapid: „Va fi un plus pentru noi”
23:21
Costel Gâlcă, supărat pe arbitraj după 0-0 cu U Cluj: „Am avut un penalty”
23:13
Claudiu Petrila, prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0: “Meritam mai mult”
22:56
U Cluj – Rapid 0-0, în etapa a 9-a din Liga 1. Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc
22:33
Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul „dragonului”
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 2 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 3 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: “A reușit să facă asta” 6 Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: “Verdictul e crimă”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic