Alex Pașcanu a răbufnit după U Cluj - Rapid 0-0. Fundașul a criticat arbitrajul: "Penalty clar!" - Antena Sport

Alex Pașcanu a oferit prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a răbufnit la interviu și a criticat arbitrajul din cadrul partidei din etapa a 9-a.
Faza la care a făcut referire Pașcanu s-a întâmplat în finalul partidei. După o lovitură liberă, giuleștenii au acuzat un henț, la Artean, însă centralul Florin Andrei nu a acordat lovitură de la 11 metri.
Ce a spus Alex Pașcanu după U Cluj – Rapid 0-0
“A fost un meci echilibrat. E foarte greu să vii aici. Am avut câteva ocazii clare, chiar un penalty la final, care nu a fost acordat. Am văzut acum pe reluări, în vestiar, e penalty clar!
Cred că a fost un meci bun, ne-am apărat bine. Cred că e bun punctul obținut în deplasare. De aici putem construi în continuare.
E cel mai important să nu primești gol, cel mai bun lucru la o echipă, mai ales în deplasare. Toată echipa a făcut un efort bun defensiv azi”. a spus Alex Pașcanu, la digisport.ro.
După remiza de pe Cluj Arena, giuleștenii au ratat șansa de a urca pe primul loc în Liga 1. Acum, liderul Universitatea Craiova are ocazia de a se distanța la 4 puncte de echipa lui Costel Gâlcă, în cazul unei victorii cu Farul, în această etapă.
Costel Gâlcă, supărat pe arbitraj după 0-0 cu U Cluj: „Am avut un penalty”
Universitatea Cluj și Rapid București au remizat în deschiderea etapei a 9-a din Liga 1. Cele două formații și-au împărțit ocaziile importante pe parcursul celor 90 de minute, iar giuleștenii au cerut și lovitură de la 11 metri pe finalul jocului.
Rapidul rămâne neînvinsă în actuala ediție a Ligii 1, după remiza cu Universitatea Cluj, din debutul etapei a 9-a. Formația antrenată de Costel Gâlcă a avut ocaziile mai clare pe Cluj Arena, dar scorul a rămas 0-0.
După fluierul final, antrenorul giuleștenilor a tras concluzia cu privire la prestația echipei sale, ba mai mult, acesta a avut și critici la adresa arbitrajului, precizând că gruparea alb-vișinie a fost privată de un penalty.
„Meciul a fost echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare. După părerea mea, am avut și un penalty și păcat, pentru că jucătorii mei au avut o atitudine foarte bună, au stat bine în teren și nu am luat cele trei puncte.
Mi-a plăcut atitudinea, personalitatea lor, meciul știam că nu va fi ușor, au gestionat bine aceste momente, de aceea spun că trebuia să câștigăm. Echipa noastră a crescut mult, multă personalitate și cred că trebuia să avem cu 4 puncte mai mult acum.
Din punctul meu de vedere mai avem nevoie de un mijlocaș și un atacant”, a declarat Costel Gâlcă.
