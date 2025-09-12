Costel Gâlcă, supărat pe arbitraj după 0-0 cu U Cluj: „Am avut un penalty” - Antena Sport

Universitatea Cluj și Rapid București au remizat în deschiderea etapei a 9-a din Liga 1. Cele două formații și-au împărțit ocaziile importante pe parcursul celor 90 de minute, iar giuleștenii au cerut și lovitură de la 11 metri pe finalul jocului.
Rapidul a ratat șansa de a urca, cel puțin pentru moment, pe primul loc în clasament. Costel Gâlcă a criticat arbitrajul după fluierul final, considerând că echipa sa a fost dezavantajată.
Costel Gâlcă: „Cred că trebuia să avem cu 4 puncte mai mult acum”
Rapidul rămâne neînvinsă în actuala ediție a Ligii 1, după remiza cu Universitatea Cluj, din debutul etapei a 9-a. Formația antrenată de Costel Gâlcă a avut ocaziile mai clare pe Cluj Arena, dar scorul a rămas 0-0.
După fluierul final, antrenorul giuleștenilor a tras concluzia cu privire la prestația echipei sale, ba mai mult, acesta a avut și critici la adresa arbitrajului, precizând că gruparea alb-vișinie a fost privată de un penalty.
„Meciul a fost echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare. După părerea mea, am avut și un penalty și păcat, pentru că jucătorii mei au avut o atitudine foarte bună, au stat bine în teren și nu am luat cele trei puncte.
Mi-a plăcut atitudinea, personalitatea lor, meciul știam că nu va fi ușor, au gestionat bine aceste momente, de aceea spun că trebuia să câștigăm. Echipa noastră a crescut mult, multă personalitate și cred că trebuia să avem cu 4 puncte mai mult acum.
Din punctul meu de vedere mai avem nevoie de un mijlocaș și un atacant”, a declarat Costel Gâlcă la finalul partidei, potrivit Digi Sport.
