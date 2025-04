Alexandru Chipciu, discurs furibund după U Cluj - Universitatea Craiova 2-1: "Ne-am înjurat, am exagerat" - Antena Sport

(Ţi-ai luat revanşa după meciul din tur) Nu mă eschivez, dar nu sunt un om al revanşelor, ar trebui să îmi iau în fiecare meci revanşa. Mă bucur că am câştigat. Faţă de cine să-mi iau revanşa, faţă de Mirel pe care îl iubesc. S-a terminat atunci tensiunea, mi-am spus părerea, dar a dispărut orice sentiment de revanşă. Prima carte pe care am citit-o în viaţa mea a fost despre Craiova, meciurile cu Benfica.

Respect tot ce e la Rapid şi la Craiova, singurul lucru care m-a deranjat e că toţi s-au transformat atunci din agresori în victime. Dacă am resentiment, să-mi aduc aminte de medaliile din 2020, când am câştigat campionatul acolo. Am preferat să închid lucrurile alea, viaţa te răsplăteşte.

Mi-a zis Mirel că am ascuns mingile. Ne-am înjurat, am exagerat, dar când dăm mingea afară, şi voi nu, e o lipsă totală de fair-play. I-am spus lui Screciu, asta m-a deranjat. Trebuie să ai fair-play, dar nu trăiesc în resentiment. Respect echipa lor, Mirel e unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat, fac lucruri fabuloase. E o echipă foarte grea, dar am avut atitudine”, a declarat Alexandru Chipciu, conform digisport.ro, după U Cluj – Universitatea Craiova 2-1.