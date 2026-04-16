Alexandru Dobre, băgat în „ședință” de coechipierii de la Rapid: „Nu e ok. Nu suntem în măsură să vorbim despre asta”

Alexandru Dobre a discutat cu coechipierii săi de la Rapid, după ieșirea nervoasă din remiza cu FC Argeș, scor 0-0. Claudiu Petrila a dezvăluit că jucătorii giuleștenilor au purtat o discuție, la finalul partidei cu piteștenii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul respectiv, Alexandru Dobre s-a declarat nemulțumit de sistemul de joc impus de Costel Gâlcă la Rapid: „Tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele”, a spus căpitanul giuleștenilor, după partida cu FC Argeș, din runda a patra a play-off-ului.

Alexandru Dobre, băgat în „ședință” de coechipierii de la Rapid

Claudiu Petrila a transmis că jucătorii de la Rapid „nu sunt în măsură” să ofere astfel de declarații legate de tactica abordată de Costel Gâlcă. Decarul giuleștenilor a transmis că Alexandru Dobre a răbufnit „la cald”, după al treilea meci fără victorie al echipei, în play-off.

Petrila a mai subliniat că Dobre și-a dat seama, ulterior, că a greșit oferind acele declarații, cerându-și scuze. Mijlocașul a mai declarat că nu există nicio problemă între jucătorii Rapidului și antrenorul Costel Gâlcă.

„E normal să existe frustrări și supărări, e normal să mai spui lucruri la nervi. Nu e OK, dar am vorbit între noi, ne-am spus oful. Nu suntem noi, jucătorii, în măsură să vorbim despre tactică.