Alexandru Pașcanu, dezvăluire uluitoare după FCSB - Rapid 0-0: "Mi-a spart dintele la ultima fază!" - Antena Sport

Alexandru Pașcanu a făcut o dezvăluire uluitoare după FCSB – Rapid 0-0. Acesta a vorbit deschis, după finalul partidei de pe Arena Națională.

Derby-ul dintre FCSB și Rapid s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Partida, care a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro, a contat pentru etapa cu numărul 14 a sezonului de Liga 1.

Alexandru Pașcanu, dezvăluire uluitoare după FCSB – Rapid 0-0

Fundașul de la Rapid a transmis faptul că un jucător de la FCSB i-a spart un dinte la ultima fază a duelului de pe Arena Națională. De asemenea, acesta a vorbit și despre prestația colegilor săi și a transmis că rezultatul înregistrat în derby a fost unul echitabil.

„A fost un derby frumos, o atmosferă excelentă, cum ne și așteptam. Un meci greu, un adversar foarte bun. Suntem fericiți, nu am primit gol. Putem construi de aici încolo.

Nu a fost construit meciul să nu pierdem. Am mers la victorie, am avut ocaziile noastre și în prima și în a doua repriză. Ei, jucând acasă, au avut inițiativa. A fost un meci destul de deschis. Nu am primit gol de la o echipă care marchează de 3 ori meci de meci.