Alexandru Pașcanu nu abandonează lupta la titlu: „Vom lupta până la capăt”

Daniel Işvanca Publicat: 19 aprilie 2026, 23:14

Alexandru Pașcanu / Sportpictures

Universitatea Craiova a făcut un pas important în lupta pentru câștigarea titlului și s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Rapid București, egalând la puncte Universitatea Cluj.

Giuleștenii, cu Alex Dobre lăsat pe bancă, s-au îndepărtat și mai mult de campionat și tremură inclusiv pentru prezența în viitoarea ediție a cupele europene.

Alex Pașcanu: „Ei nu au avut ocazii mai clare decât ale noastre”

Rapid București a pierdut și disputa cu Universitatea Craiova, iar șansele la titlu par compromise pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, după doar cinci etape de play-off.

Chiar și așa, Alexandru Pașcanu a transmis că echipa va lupta atâta timp cât există șanse matematice pentru câștigarea celui mai important trofeu intern.

„Nu ne-a plăcut, am pierdut. Nu știu dacă meritam să pierdem, dar se joacă pe goluri. Și-au dorit mai mult, acolo s-a făcut diferența. Cred că s-a văzut cu ochiul liber că în fața porții, ultima pasă.. Ei nu au avut ocazii mai clare decât ale noastre, au avut golul și multe acțiuni ofensive, dar periculoase, nu.

Am avut două ocazii foarte clare. Dacă nu dai gol acolo, nu ai cum să câștigi. Echipa a făcut un meci bun, ne-a lipsit doar ultima pasă. Nu m-am uitat pe clasament, matematic este gata? Păi și atunci? Atâta timp cât sunt șanse, vom lupta până la capăt. Nu cred că sunt la 15 puncte de noi. E important să dăm un gol meciul următor și să câștigăm, asta e cel mai important”, a declarat Alex Pașcanu, potrivit digisport.ro.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
Observator
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
Andrei Nicolescu, gluma zilei: “Dacă noi facem Craiova campioană, poate ne fac și ei câștigătoarea cupei”
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, gluma zilei: “Dacă noi facem Craiova campioană, poate ne fac și ei câștigătoarea cupei”
22:53

Universitatea Craiova – Rapid 1-0. Oltenii egalează la puncte liderul U Cluj. Giuleștenii își iau adio de la titlu
22:49

VideoGestul făcut de Jose Mourinho pe teren, imediat după ce Benfica a învins-o dramatic pe Sporting
22:20

LIVE VIDEOSporting – Benfica 1-2. Succes dramatic pentru echipa lui Jose Mourinho, după un final incredibil. Porto joacă ACUM
22:17

VIDEOMomente emoționante înainte de Juventus – Bologna! Alexander Manninger, omagiat de Buffon și Bonucci
22:09

„Mai avem trofee de câștigat”. Vincent Kompany, cu gândul la „triplă” după ce Bayern a câștigat titlul în Bundesliga
22:03

FotoMesaje rasiste afişate de suporterii Craiovei la meciul cu Rapid
1 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 6 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul