Alexandru Pașcanu nu abandonează lupta la titlu: „Vom lupta până la capăt”

Universitatea Craiova a făcut un pas important în lupta pentru câștigarea titlului și s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Rapid București, egalând la puncte Universitatea Cluj.

Giuleștenii, cu Alex Dobre lăsat pe bancă, s-au îndepărtat și mai mult de campionat și tremură inclusiv pentru prezența în viitoarea ediție a cupele europene.

Alex Pașcanu: „Ei nu au avut ocazii mai clare decât ale noastre”

Rapid București a pierdut și disputa cu Universitatea Craiova, iar șansele la titlu par compromise pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, după doar cinci etape de play-off.

Chiar și așa, Alexandru Pașcanu a transmis că echipa va lupta atâta timp cât există șanse matematice pentru câștigarea celui mai important trofeu intern.

„Nu ne-a plăcut, am pierdut. Nu știu dacă meritam să pierdem, dar se joacă pe goluri. Și-au dorit mai mult, acolo s-a făcut diferența. Cred că s-a văzut cu ochiul liber că în fața porții, ultima pasă.. Ei nu au avut ocazii mai clare decât ale noastre, au avut golul și multe acțiuni ofensive, dar periculoase, nu.