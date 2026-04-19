Alexandru Pașcanu nu abandonează lupta la titlu: „Vom lupta până la capăt”

Universitatea Craiova a făcut un pas important în lupta pentru câștigarea titlului și s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Rapid București, egalând la puncte Universitatea Cluj.
Giuleștenii, cu Alex Dobre lăsat pe bancă, s-au îndepărtat și mai mult de campionat și tremură inclusiv pentru prezența în viitoarea ediție a cupele europene.
Alex Pașcanu: „Ei nu au avut ocazii mai clare decât ale noastre”
Rapid București a pierdut și disputa cu Universitatea Craiova, iar șansele la titlu par compromise pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, după doar cinci etape de play-off.
Chiar și așa, Alexandru Pașcanu a transmis că echipa va lupta atâta timp cât există șanse matematice pentru câștigarea celui mai important trofeu intern.
„Nu ne-a plăcut, am pierdut. Nu știu dacă meritam să pierdem, dar se joacă pe goluri. Și-au dorit mai mult, acolo s-a făcut diferența. Cred că s-a văzut cu ochiul liber că în fața porții, ultima pasă.. Ei nu au avut ocazii mai clare decât ale noastre, au avut golul și multe acțiuni ofensive, dar periculoase, nu.
Am avut două ocazii foarte clare. Dacă nu dai gol acolo, nu ai cum să câștigi. Echipa a făcut un meci bun, ne-a lipsit doar ultima pasă. Nu m-am uitat pe clasament, matematic este gata? Păi și atunci? Atâta timp cât sunt șanse, vom lupta până la capăt. Nu cred că sunt la 15 puncte de noi. E important să dăm un gol meciul următor și să câștigăm, asta e cel mai important”, a declarat Alex Pașcanu, potrivit digisport.ro.
- Universitatea Craiova – Rapid 1-0. Oltenii egalează la puncte liderul U Cluj. Giuleștenii își iau adio de la titlu
- Mesaje rasiste afişate de suporterii Craiovei la meciul cu Rapid
- „Nu am existat pe teren”. Dorinel Munteanu a răbufnit, după Petrolul – Hermannstadt 1-1: „Nu știu dacă să mă bucur”
- Transfer de urgenţă la Universitatea Craiova. Actele au fost semnate
- Petrolul – Hermannstadt 1-1. Remiză pe ”Ilie Oană”. Sibienii au terminat meciul în 10 oameni