Alin Fică nu s-a ferit de cuvinte, după CFR - Farul 0-2: „Noi suntem singurii vinovați” - Antena Sport

Alin Fică nu s-a ferit de cuvinte, după CFR – Farul 0-2: „Noi suntem singurii vinovați”

Daniel Işvanca Publicat: 25 octombrie 2025, 23:37

Alin Fică în meciul cu Farul / SPORT PICTURES

CFR Cluj se îndepărtează tot mai mult de zona play-off-ului, după un nou eșec suferit în campionat, de această dată contra celor de la Farul Constanța. Clubul din Gruia se află pe loc de baraj după 14 etape și va juca etapa viitoare pe terenul lui Dinamo.

Fără antrenor principal după plecarea lui Andrea Mandorlini, formația ardeleană așteaptă revenirea pe bancă a lui Dan Petrescu, care a ajuns deja la un acord cu Neluțu Varga pentru preluarea echipei.

Alin Fică, concluzii după eșecul cu Farul

Rămasă și fără antrenor, CFR Cluj a suferit sâmbătă a cincea înfrângere din actuala ediție a Ligii 1. Fără Louis Munteanu în lot, gruparea din Gruia a fost învinsă pe teren propriu de Farul Constanța, scor 2-0.

După fluierul final, Alin Fică a recunoscut că echipa traversează o perioadă de coșmar și le-a dat dreptate suporterilor, care i-au fluierat pe jucători la finalul disputei.

„Văd că se adâncește lipsa rezultatelor. O echipă ca CFR cluj nu trebuie să treacă prin asemenea momente. Noi am ajuns în situația asta și tot noi trebuie să ieșim din ea. Suporterii au perfectă dreptate, noi suntem singurii vinovați.

Trebuie să dăm drumul la treabă și să sperăm că ne vom îndeplini obiectivul la final”, a declarat , potrivit digisport.ro.

