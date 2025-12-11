Planul B. Ce fotbalist vrea să transfere Gigi Becali dacă nu ajunge la un acord cu Kevin Ciubotaru - Antena Sport

Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB a ajuns la un acrod cu clubul, dar jucătorul pare tentat să aleagă o propunere de peste hotare.

“Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza de reziliere este cea de 450.000 de euro. Noi ne-am înțeles cu FCSB, mai trebuie ca cei de acolo să vorbească cu jucătorul.

Da, este vorba și despre anumiți jucători (n.r. sub formă de împrumut). Noi cu FCSB avem o relație destul de ok”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.

În contextul în care FCSB nu reuşeşte să ajungă la un acord şi cu jucătorul, bucureştenii au început să tatoneze şi o altă variantă de transfer. Potrivit Fanatik.ro, pe lista scurtă a campioanei României a fost trecut și numele lui Conrado Buchanelli Holz, un fundaș stânga brazilian de la Oțelul Galați. Fundaşul de 28 de ani a evoluat 11 partide pentru gălăţeni şi a arătat şi apetit ofensiv, marcând 4 goluri.