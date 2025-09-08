Alţi doi fotbalişti pleacă de la CFR Cluj! Unul dintre ei semnează cu o echipă din Liga 1 - Antena Sport

Alte două plecări de la CFR Cluj, pe final de mercato. Aşa cum anunţa, patronul Neluţu Varga “revoluţionează” lotul vicecampioanei României.
După ce a adus cel mai scump jucător din Liga 1, pe Kurt Zouma, cotat la 10 milioane de euro, CFR Cluj e aproape să rezolve şi transferul lui Islam Slimani, atacant cu 47 de goluri marcate pentru naţionala Algeriei.
Marko Gjorgjievski și Beni Nkololo pleacă şi ei de la CFR Cluj
Potrivit fanatik.ro, CFR Cluj se va despărţi de Marko Gjorgjievski și Beni Nkololo. Primul va merge la Hermannstadt, în timp ce Nkololo va semna cu Panetolikos, echipă aflată pe locul 6 în Superliga Greciei. Gjorgjievski a evoluat în 11 partide, în toate competiţiile, pentru CFR Cluj în acest sezon, nereuşind să marcheze niciun gol şi neavând niciun assist. Adus fără niciun ban de la formaţia macedoneană Sileks, Gjorgjievski e cotat la 500.000 de euro de către site-ul transfermarkt.com.
Nkololo, jucător cotat la 1 milion de euro de către transfermarkt.com, a jucat în 7 meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon, în toate competiţiile. El a reuşit doar un assist.
CFR Cluj e gata să se despartă şi de Leo Bolgado şi Alin Fică, ce vor merge “la pachet” la Rapid. Giuleştenii vor plăti 1 milion de euro pentru cei doi, potrivit sursei citate mai sus. Pe Leo Bolgado (27 de ani), fundaş central cotat la 1.8 milioane de euro, l-a dorit şi FCSB în acest mercato. Alin Fică (24 de ani) este cotat de către transfermarkt.com la 1.4 milioane de euro. CFR Cluj a păstrat un procent de 20% dintr-un viitor transfer atât în cazul lui Bolgado, cât şi al lui Fică.
