“Am antrenor!” Gigi Becali i-a făcut ofertă cu salariu de 1,5 milioane de euro lui Mirel Rădoi

Gigi Becali speră să-l înduplece pe Mirel Rădoi să rămână la FCSB. El i-a făcut o ofertă interesantă, cu salariu care ar putea ajunge la 1,5 milioane de euro.

„Am antrenor, se numește Mirel Rădoi, nu mai vreau să discutăm despre asta. Ce să se schimbe? Nu v-am spus, dacă este, o să anunțe. Nu are rost să discutăm pe tema asta. Am antrenor și discut de antrenor? E antrenor Mirel Rădoi și punct. Nu era clară treaba asta?”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Gigi Becali crede că Rădoi nu mai pleacă la Gaziantep.

„Chiar dacă nu califică echipa în cupele europene, îi bag 5-6 milioane de euro, să ia 5-6 jucători și să facă el așa cum a construit la Craiova. Dacă era la Craiova el era deja campion, așa cred. Așa ar fi ideal, să nu bag din buzunar, să fie banii din Europa. Muncește omul mult de tot, nu are cum să nu reușească. Nu are cum. Muncește ca nebunul.

Nu cred eu că mă lasă el pentru Turcia, nu face asta. A, dacă era ofertă de 1,5 milioane de euro, 2 milioane de euro, du-te, finule. Cred că e vreo 750.000 de euro oferta, cu tot cu staff. Nu vreau să comentez. Poate să ia mai mult la FCSB, dacă ia campionatul și intră în Liga Campionilor, poate să ia 1,5 milioane de euro”, a dezvăluit Gigi Becali.