"Am făcut multe improvizaţii!" Concluzia la care a ajuns Gigi Becali, după ultimele meciuri ale FCSB-ului! Meciul care l-a cucerit - Antena Sport

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ Hepta Gigi Becali a tras concluziile, după ultimele meciuri ale FCSB-ului. Campioana le-a învins pe rând pe Midtjylland, în Europa League, şi pe liderul din Liga 1, U Cluj, iar evoluţia echipei l-a mulţumit pe latifundiarul din Pipera. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB s-a impus în deplasarea cu U Cluj, din ultima etapă din Liga 1, cu scorul de 2-1. Campioana nu s-a putut baza pe mai mulţi jucători, din cauza accidentărilor şi a suspendărilor. Gigi Becali, concluzii după ultimele meciuri ale FCSB-ului În ciuda absenţelor, FCSB a reuşit să se impună în ultimele două meciuri. Gigi Becali s-a convins de jucătorii săi şi a transmis clar că echipa sa este foarte puternică. Acesta şi-a descris formaţia ca fiind matură, şi a declarat că s-a ajuns la fotbalul pe care el îl cerea cu insistenţă, cel de posesie. Victoria de pe terenul lui PAOK a fost cea care l-a cucerit pe Gigi Becali. Patronul campioanei a transmis că după acel meci, a ajuns la concluzia că echipa sa este foarte valoroasă. „Eu acum vreo lună sau două, tot avansam, avansam şi spuneam ‘Da, domne, am jucat bine’. Nu cunoaştem, valoarea echipei. ‘Stai să jucăm în Europa, stai că nu ştiu ce, mai am nevoie de nişte indicii’. Reclamă

Reclamă

Acum, după ce am văzut şi cu PAOK, după ce am văzut şi cu Midtjylland, când şi după ce am văzut şi la Cluj, în condiţiile în care nu aveam vreo patru-cinci jucători titulari de bază… Am făcut anumite improvizaţii, concluzia că este echipa foarte puternică.

Şi nu numai asta. Aici e vorba de o echipă foarte matura, care atunci când conduce nu se mai retrage şi are posesia, desfinţează adversarul. Asa este echipa la ora asta”, a declarat Gigi Becali, conform orangesport.ro.

Gigi Becali transferă doi jucători la FCSB

Gigi Becali a anunţat că va transfera doi jucători la FCSB, în perioada de mercato din această iarnă. Patronul campioanei României a ţinut să afirme că este vorba numai de fotbalişti din Liga 1, pe care i-a văzut el.

Reclamă

Omul de afaceri este hotărât să aducă noi întăriri la echipă, după ce şi-a asigurat o sumă uriaşă din Europa League. 1.350.000 de euro va primi de la UEFA numai pentru cele trei victorii din grupa principală. Suma totală din acest sezon european a ajuns la 7.2 milioane de euro. „Am zis că vreau să iau doi jucători. Nu am găsit încă. Un mijlocaș central și un atacant. Ne trebuie neapărat. Nu i-am găsit încă, o să vedem atunci. Mă voi consulta și cu ei. Eu am vorbit așa declarativ, dar nu m-am consultat și cu staff-ul. O să vorbesc cu Pintilii să văd ce zice. Eu nu vreau să mai iau jucători din străinătate. Dacă iau străini, să îl verifice ei. La UTA, Petrolul, astea, să îi verifice ei. Nu mai iau străini, ca dovadă, la un moment dat am avut un singur străin, pe Radunovic. Iau și străini, dar să fie din Liga 1, să îl văd eu. Nu iau de la Rapid jucători. Nu îți dă Rapid un jucător, iar în al doilea rând, nu este un jucător care să mă intereseze prea mult. Boupendza îmi place, dar știi care e treaba? E jucător bun, dar ăia nu marchează goluri. Se mișcă bine, are tehnică, se demarcă bine, dar nu are execuții, nu marchează goluri”, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro.

Reclamă