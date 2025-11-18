"Am făcut oferte". Gigi Becali începe asaltul pe piaţa transferurilor. Ultimele detalii de la negocieri - Antena Sport

Închide meniul
“Am făcut oferte”. Gigi Becali începe asaltul pe piaţa transferurilor. Ultimele detalii de la negocieri

18 noiembrie 2025

Gigi Becali, FCSB / Profimedia

FCSB începe asaltul pe piaţa transferurilor. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii şi a dezvăluit că roş-albaştrii au făcut deja primele oferte pentru jucătorii pe care-i vrea Gigi Becali din iarnă.

După ce a fost trimis de patronul campioanei în Portugalia să urmărească jucători, MM a transmis că FCSB are mai multe ţinte clare şi a început negocierile pentru transferuri.

Totodată, Mihai Stoica a transmis că Gigi Becali vrea să transfere nu mai puţin de cinci jucători în perioada de mercato care se apropie. Oficialul campioanei a transmis că primele oferte făcute au fost pentru jucători din afara ţării.

“Gigi Becali cred că vrea 5 jucători, eu aș vrea 3. Aș vrea neapărat un fundaș central, neapărat un mijlocaș și un fundaș stânga. Acum depinde de ce reușim. Suntem în discuții deocamdată.

Am făcut și oferte, doar că până acum ne-am orientat la jucători de un anumit nivel și pretențiile lor salariale sunt foarte mari.

Nu sunt pentru campionatul nostru, însă urmează să mai coborâm o treaptă. Vom fi mai puternici, clar”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Recent, Gigi Becali a dezvăluit că îşi doreşte în special un fundaş central, ţinând cont de probleme din defensiva campioanei. Mihai Popescu nu va mai evolua până la finalul sezonului după accidentarea de la naţională, din meciul cu Austria, iar Joyskim Dawa este aşteptat să revină pe teren de la începutul anului viitor. Pe lista patronului campioanei au mai fost şi Lindon Emerllahu şi Louis Munteanu, de la CFR Cluj, însă cele două mutări au picat.

