Alex Chipciu a rupt tăcerea, după amenințările primite de Nicolae Stanciu: „E imposibil așa ceva” - Antena Sport

Nicolae Stanciu trece printr-un moment dificil, după ce s-a întâmplat la ultima sa apariție în Serie A. Românul a ratat un penalty în al optulea minut de prelungire, contra celor de la AC Milan, atunci când scorul era 1-1.

Fanii nu au mai rezistat după ratarea acestuia și l-au făcut praf pe social media, ba chiar i-au adresat acestuia amenințări grosolane la adresa familiei sale.

Alexandru Chipciu contestă „tratamentul” primit de Stanciu, după penalty-ul ratat cu Milan

Nicolae Stanciu a avut parte de un tratament agresiv din partea suporterilor, ca urmare a acelei ratări din jocul cu AC Milan, din runda cu numărul 19 din Serie A.

Alexandru Chipciu a rupt tăcerea după ce a văzut valul de reacții cu care a fost nevoit să se confrunte colegul său de la echipa națională și a avut un mesaj dur pentru cei care i-au contestat execuția din prelungiri cu Milan.

„E clar că nu mai există o limită, dar nu cred că doar în fotbal, în general. Atacuri, pe rețele de socializare, am primit și eu la fel de-a lungul timpului. O grămadă. Poate, eu știu, o să reglementeze lucrurile astea și oamenii care te jignesc, îți aduc injurii sau amenințări, vor plăti pentru asta.