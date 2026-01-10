Alex Chipciu a rupt tăcerea, după amenințările primite de Nicolae Stanciu: „E imposibil așa ceva” - Antena Sport

Închide meniul
Alex Chipciu a rupt tăcerea, după amenințările primite de Nicolae Stanciu: „E imposibil așa ceva”

Daniel Işvanca Publicat: 10 ianuarie 2026, 19:13

Alexandru Chipciu / SPORT PICTURES

Nicolae Stanciu trece printr-un moment dificil, după ce s-a întâmplat la ultima sa apariție în Serie A. Românul a ratat un penalty în al optulea minut de prelungire, contra celor de la AC Milan, atunci când scorul era 1-1.

Fanii nu au mai rezistat după ratarea acestuia și l-au făcut praf pe social media, ba chiar i-au adresat acestuia amenințări grosolane la adresa familiei sale.

Alexandru Chipciu contestă „tratamentul” primit de Stanciu, după penalty-ul ratat cu Milan

Nicolae Stanciu a avut parte de un tratament agresiv din partea suporterilor, ca urmare a acelei ratări din jocul cu AC Milan, din runda cu numărul 19 din Serie A.

Alexandru Chipciu a rupt tăcerea după ce a văzut valul de reacții cu care a fost nevoit să se confrunte colegul său de la echipa națională și a avut un mesaj dur pentru cei care i-au contestat execuția din prelungiri cu Milan.

„E clar că nu mai există o limită, dar nu cred că doar în fotbal, în general. Atacuri, pe rețele de socializare, am primit și eu la fel de-a lungul timpului. O grămadă. Poate, eu știu, o să reglementeze lucrurile astea și oamenii care te jignesc, îți aduc injurii sau amenințări, vor plăti pentru asta.

Pentru că înainte nu prea puteai tu, așa, să te duci pe stradă, să-i spui unuia ceva, să-l înjuri. Eu, personal, n-am întâlnit pe nimeni în viața mea, chiar dacă aș fi ratat un penalty, să vină să mă înjure în față sau să-mi zică că mă omoară. E clar că te ascunzi în spatele rețelelor de socializare și te crezi cel mai șmecher.

Dar asta cu Nicu mă surprinde, pentru că am vorbit cu el. Nu după meciul cu AC Milan, dar în zilele premergătoare am vorbit, cred că în fiecare zi. Și n-am știut de treaba asta, că a fost amenințat și așa mai departe. E păcat, dar, cumva, noi ca fotbaliști ne-am obișnuit”.

Alexandru Chipciu: „Câți dintre oamenii aceia care l-au amenințat sau care i-au adresat injurii ar lua mingea într-un moment ca acela

„Cel mai recent exemplu e meciul cu Bosnia. Instagramul nostru e plin de amenințări, injurii și toate cele, dar, aș spune că atunci când vin de la români, parcă le mai accepți, că te gândești că-s de-ai tăi. Dar așa, când vin de la străini, parcă te enervează puțin.

Pe Nicu îl susțin, iar eu aș spune că, dacă ar fi o lecție din treaba asta, e aceea că el a luat mingea și s-a dus să bată penalty. Câți dintre oamenii aceia care l-au amenințat sau care i-au adresat injurii ar lua mingea într-un moment ca acela, minutul 90 și ceva, și cu un miliard de oameni în tribună, să bată penalty?

Eu zic că n-ar face asta niciunul dintre aceia care au amenințat. Ar tremura de frică. Dar asta e, când ești o persoană publică, trebuie să accepti și treaba asta, chiar dacă nu e normală, așa cum accepti și multe alte lucruri. Noi, ca fotbaliști, ce putem face? N-ai ce să faci. E imposibil să faci ceva”, a declarat Alexandru Chipciu, în cadrul unei conferințe de presă. 

