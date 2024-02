"Am fost furaţi ca în codru!" Istvan Kovacs, reclamat la Comisii: "Poate pentru asta a primit un bonus" - Antena Sport

Reclamă

”Am trimis o hârtie după meciul cu Craiova, am fost furați ca în codru în acel meci de domnul Istvan Kovacs. Am făcut sesizare, am primit răspuns că se vor uita după faze, dar atât. Am rămas cu… am văzut că nu a fost delegat în etapa trecută, dar cred că nu va arbitra nici etapa aceasta.

Poate pentru asta a primit un ’bonus’ să arbitreze în Champions League (n.r. – glumește și o spune ironic), după meciul cu Craiova”, a spus Attila Hadnagy pentru sport.ro.

Faze controversate în Sepsi – Universitatea Craiova 1-3, cu Istvan Kovacs la centru

Au fost faze controversate în Sepsi – Universitatea Craiova 1-3, cu Istvan Kovacs la centru. Prestația arbitrului român va ridica, din nou, mari semne de întrebare.

Universitatea Craiova a reușit să puncteze în debutul primei reprize, în cadrul meciului din Covasna, dar reușita a fost anulată de sistemul VAR, pe motiv de offside.

Mai apoi însă, Istvan Kovacs a fost protagonistul unor faze controversate. În minutul 19, Debeljuh a fost faultat de Raul Silva, în careu. De asemenea, în minutul 26, Păun a fost lovit cu piciorul de Danciu. La ambele faze, arbitrii din camera VAR nu au intervenit, iar centralul din Carei nu a dictat penalty.

De asemenea, în repriza secundă, Markovic l-a călcat pe Ciobotariu în careul lui Sepsi, dar Istvan Kovacs a dictat penalty în favoarea Craiovei! Totuși, arbitrii VAR l-au chemat la monitor pentru a revedea faza, iar decizia a fost întoarsă. De asemenea, după această fază a mai existat un moment în care Oteliță l-a ținut de tricou pe Mitriță, iar jucătorul de la Universitatea Craiova nu a mai ajuns la minge. Istvan Kovacs nu a luat nicio decizie, dar penalty-ul a fost dictat abia după intervenția VAR. Istvan Kovacs a încălcat regulamentul în Inter – Atletico Madrid 1-0 Istvan Kovacs a încălcat regulamentul în timpul meciului Inter – Atletico Madrid. Analistul Radio Marca, Pavel Fernadez a atras atenţia unui aspect mai puţin întâlnit în fotbalul mondial. Delegat la unul dintre cele mai tari meciuri din optimile Ligii Campionilor, Kovacs nu a ţinut cont de Legea 5 din regulamentu arbitrilor atunci când a ales să intre pe teren cu un lanţ la gât. „Ce frumos este lanțul lui Istvan Kovacs…”, a fost mesajul lui Fernandez, pe reţelele de socializare. Reacţiile fanilor au fost împărţite, unii fiind de partea românului. „Arbitrilor de centru și altor oficiali de pe teren le este interzis să poarte bijuterii sau orice tip de echipament electronic, inclusiv camere de filmat”, se arată în Legea 5. Reclamă

