"Am o tăietură de cinci centimetri, plus gaură în cap!" Primele declaraţii ale lui Romario Benzar, după ce a ajuns la spital! - Antena Sport

Imaginea horror cu Romario Benzar, după ce a fost lovit de Abdallah, a fost făcută publică de către fostul jucător al lui Gigi Becali!

Abdallah a văzut cartonaşul roşu pentru acea intrare. Anterior, atacantul lui Dinamo a ratat un penalty. S-a terminat 2-1 pentru moldoveni, aceştia obţinând o victorie foarte importantă în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Romario Benzar le-a arătat tuturor că atacul lui Abdallah l-a lăsat fără piele în zona în care a fost lovit.

În vârstă de 32 de ani, Romario Benzar e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 200.000 de euro.

Benzar a evoluat între 2017 şi 2019 pentru FCSB. Gigi Becali l-a cumpărat pentru 700.000 de euro de la echipa lui Gică Hagi, care se numea atunci Viitorul. Benzar era cotat la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com în momentul transferului.

Gigi Becali a făcut o afacere foarte profitabilă cu Benzar, pe care l-a vândut în 2019 la Lecce pentru 2.5 milioane de euro. În Italia a mai jucat şi la Perugia, la care a fost împrumutat de către Lecce, până să se întoarcă în România. Ce a spus Bogdan Andone după victoria uriaşă cu Dinamo despre momentul în care a „explodat" la arbitri şi a văzut cartonaşul roşu Antrenorul lui FC Botoşani a oferit declaraţii la finalul partidei ce i-a dus pe moldoveni pe loc de baraj. Iată ce a spus Bogdan Andone după victoria uriaşă cu Dinamo. Bogdan Andone a comentat şi incidentul cu arbitrii, din prima repriză a meciului, în urma căruia a văzut cartonaşul roşu. "O victorie dramatică, dar importantă. Cea mai importantă este credința băieților în echipă. În alte meciuri am pierdut pe final, azi Dumnezeu ne-a dat punctele înapoi. Nu vreau să mai discut subiectul ăsta (n.r. despre eliminarea sa din prima repriză), dar la noi nu prea poți să ai dialog cu arbitrii. Le-am transmis (n.r. jucătorilor) că trebuie să avem multă răbdare, că trebuie să avem încredere să jucăm până la fluierul final al arbitrului.

Mă bucur pentru Mailat că are trei goluri în trei meciuri. Am făcut un pas important azi. Suntem obișnuiți cu presiunea asta. Am spus-o, am încercat să nu pun eu presiune pe băieți.

Atmosfera a fost extraordinară. Le mulțumesc suporterilor. Le dau încredere jucătorilor. Îi rog să vină și la meciul de la Ploiești”, a declarat Bogdan Andone pentru digisport.ro după FC Botoşani – Dinamo 2-1.

Bogdan Andone a „explodat” la arbitri şi a văzut cartonaşul roşu în prima repriză a meciului!

Bogdan Andone a „explodat” la arbitri şi a văzut cartonaşul roşu în minutul 31 al meciului. Andone a protestat vehement după un out, care, în opinia lui Andone, a fost dictat greşit de Găman. El nu s-a putut calma, apropiindu-se amenințător de arbitrul de rezervă, aşa că Găman i-a arătat cartonaşul roşu. După ce a văzut roşu, Andone s-a îndreptat ameninţător şi spre Găman.

Moldovenii au deschis scorul după autogolul lui De Moura. Velkovski a comis o gafă monumentală la acea fază. De Moura a încercat să oprească o centrare care se ducea perfect la un jucător al moldovenilor, dar şi-a introdus balonul în propria poartă.

Abdallah a ratat un penalty în prima repriză a meciului, după care a fost eliminat după ce l-a lovit cu gheata în cap pe Benzar. Benzar a ajuns direct la spital în urma acelui atac violent.

Abdallah a văzut cartonaşul roşu la doar câteva minute după ce Selmani marcase golul egalizator.

Mailat avea să dea lovitura şi să marcheze în prelungirile partidei, aducându-le celor de la FC Botoşani o victorie uriaşă.

