Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Amenda primită de Cristiano Bergodi din partea clubului. "Atitudine greşită" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Amenda primită de Cristiano Bergodi din partea clubului. “Atitudine greşită”

Amenda primită de Cristiano Bergodi din partea clubului. “Atitudine greşită”

Radu Constantin Publicat: 12 februarie 2026, 8:23

Comentarii
Amenda primită de Cristiano Bergodi din partea clubului. Atitudine greşită

Cristiano Bergodi / Sport Pictures

Nervii i-au cedat lui Cristiano Bergodi la finalul meciului cu CFR Cluj, când a intrat pe teren şi a vrut să-şi facă dreptate, după ce, din câte susţine, a fost înjurat de Andrei Cordea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până să vină decizia Comisiei de Disciplină, Cristiano Bergodi a fost deja amendat de conducerea clubului U Cluj.

“Da, l-am amendat pe Bergodi. Am avut o discuție și a primit o amendă. I-am transmis că a avut o atitudine greșită. Până la urmă reprezintă un club. Nu a protestat, chiar i-a părut foarte rău a doua zi. Și acum este extrem de afectat. Toți am avut în viață anumite reacții pe care chiar după zece minute să nu ni le putem explică”, a declarat Radu Constantea, conform Prima Sport. Chiar dacă a fost amendat, Cristiano Begodi nu are postul în pericol, iar U Cluj a decis să meargă împreună cu el pe banca tehnică a echipei.

Cristiano Bergodi poate primi o suspendare de până la 12 luni

Potrivit regulamentului disciplinar al Federației Române de Fotbal, Cristiano Bergodi se poate alege cu o suspendare de pâna la 12 luni pentru comportamentul arătat la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj.

“Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni”, se arată în Articoul 57. În acest context, sancţiunea în cazul italianului se aşteaptă a fi una dură.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
Observator
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
Traian Băsescu mai deschide un proces cu statul, după ce și-a luat casa și banii înapoi. Ce se află în spatele noului litigiu
Fanatik.ro
Traian Băsescu mai deschide un proces cu statul, după ce și-a luat casa și banii înapoi. Ce se află în spatele noului litigiu
8:19
Decizia neobișnuită luată de Cristiano Bergodi la ultimul meci al lui “U” Cluj. Dezvăluirea secundului său
23:27 11 feb.
Oltenii au ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” cu FCSB: „Cam multe coincidențe”
22:58 11 feb.
Paul Iacob, monolog după acuzațiile primite de Oțelul în urma meciului cu FCSB: „E ceva incredibil”
22:54 11 feb.
Pe cine a poreclit Victor Piţurcă “domnul Nimeni”. “Nu ştie ce vorbeşte”
22:30 11 feb.
Laszlo Balint a răbufnit, după acuzațiile de blat din meciul cu FCSB: „Mai bine mă las de fotbal”
22:29 11 feb.
VIDEOPAOK – Panathinaikos 2-0. Răzvan Lucescu l-a învins pe Rafa Benitez și s-a calificat în finala Cupei Greciei
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt