Amenda primită de Cristiano Bergodi din partea clubului. "Atitudine greşită" - Antena Sport

Nervii i-au cedat lui Cristiano Bergodi la finalul meciului cu CFR Cluj, când a intrat pe teren şi a vrut să-şi facă dreptate, după ce, din câte susţine, a fost înjurat de Andrei Cordea.

Până să vină decizia Comisiei de Disciplină, Cristiano Bergodi a fost deja amendat de conducerea clubului U Cluj.

“Da, l-am amendat pe Bergodi. Am avut o discuție și a primit o amendă. I-am transmis că a avut o atitudine greșită. Până la urmă reprezintă un club. Nu a protestat, chiar i-a părut foarte rău a doua zi. Și acum este extrem de afectat. Toți am avut în viață anumite reacții pe care chiar după zece minute să nu ni le putem explică”, a declarat Radu Constantea, conform Prima Sport. Chiar dacă a fost amendat, Cristiano Begodi nu are postul în pericol, iar U Cluj a decis să meargă împreună cu el pe banca tehnică a echipei.

Cristiano Bergodi poate primi o suspendare de până la 12 luni

Potrivit regulamentului disciplinar al Federației Române de Fotbal, Cristiano Bergodi se poate alege cu o suspendare de pâna la 12 luni pentru comportamentul arătat la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj.

“Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni”, se arată în Articoul 57. În acest context, sancţiunea în cazul italianului se aşteaptă a fi una dură.