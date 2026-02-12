Decizia neobișnuită luată de Cristiano Bergodi la ultimul meci al lui "U" Cluj. Dezvăluirea secundului său - Antena Sport

Cristiano Bergodi este în prezent suspendat ca urmare a cartonașului roșu primit în derby-ul cu CFR Cluj din campionat, motiv pentru care nu a putut sta pe banca lui “U” Cluj în duelul din Cupa României cu Oțelul Galați. Deși obiceiul clasic este ca antrenorii să își urmărească jucătorii din tribune, italianul a preferat să rămână acasă și să nu meargă la meciul de pe Cluj Arena.
Universitatea Cluj a învins-o miercuri seara pe Oțelul Galați în ultima etapă din grupele Cupei României și s-a calificat de pe primul loc în sferturile competiției. La meciul câștigat cu scorul de 2-0 pe teren propriu, “șepcile roșii” nu l-au avut pe bancă pe Cristiano Bergodi, suspendat după cartonașul roșu primit ca urmare a scandalului izbucnit în meciul cu CFR.
Cristiano Bergodi a rămas acasă la meciul cu Oțelul Galați
Astfel, la flash-interviul de după meci a fost prezent secundul tehnicianului de 61 de ani, Eugen Cebotaru, care a făcut și o declarație cu privire la principalul Universității Cluj. Bergodi a preferat să rămână acasă și să nu facă deplasarea la stadion pentru duelul cu Oțelul, deși de obicei antrenorii suspendați aleg să privească din tribune meciurile.
“Cred că Mister, de acasă, este mândru. A fost decizia lui să rămână acasă și se pare că a fost decizia bună, dacă a ieșit victorie. Planul de joc a fost pregătit din timp, am pregătit diferite situații și a ieșit cu bine.
E o victorie foarte mare pentru noi, pentru băieți, pentru moralul lor, pentru că a fost o perioadă foarte încărcată și fizic, și mental. E o victorie importantă“, a spus tehnicianul secund de la Universitatea Cluj, potrivit digisport.ro.
Chiar dacă nu a fost prezent la stadion, Bergodi a beneficiat de susținerea fanilor “șepcilor roșii”, care i-au dedicat un mesaj. Pentru italian urmează audierea de la Comisia de Discplină, de unde a lipsit motivat miercuri ca urmare a meciului cu Oțelul pe care trebuia să îl pregătească.
Sentința finală în privința scandalului dintre Andrei Cordea și antrenorul lui “U” Cluj va fi dictată pe 18 februarie.
