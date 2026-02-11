Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu

Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 16:31

Comentarii
Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu

Jucătorii Rapidului alături de suporteri / SPORT PICTURES

Rapid continuă să primească vești proaste după ce a fost eliminată din Cupa României încă din faza grupelor. Suporterii giuleșteni au făcut probleme la partida cu Petrolul, iar ambele cluburi au primit sancțiuni consistente din partea Comisiei de Disciplină.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația patronată de Dan Șucu este cea mai afectată din punct de vedere financiar, amenda aplicată depășind suma de 10.000 de euro. Nu este prima amendă pe care Rapidul o primește în acest sezon.

Clubul Rapid, amendat drastic iarăși din cauza suporterilor

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a pedepsit-o pe Rapid din cauza afișării de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, dar și alte fapte interzise prin regulament.

Amenda aplicată clubului din Giulești este una uriașă: 56.952 de lei. De partea cealaltă, Petrolul a primit și ea o sancțiune de aproximativ 17.000 de lei.

„În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 SA va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 56.952 lei.

Reclamă
Reclamă

FC Petrolul a primit o penalitate sportivă de 16.875 lei pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor”, se arată în decizia Comisiei.

Jandarmeria a aplicat și ea sancțiuni uriașe după incidentele de la această partidă, iar în această situație tot clubul patronat de Dan Șucu a fost cel mai afectat: 48.000 de lei.

Reacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-oReacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-o
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Observator
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
17:25
Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole
17:21
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie
17:11
FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto
17:05
Ce atacant a ratat Gigi Becali. Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB
16:49
Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos”
16:36
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 4 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 5 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 6 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt