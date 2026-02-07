Rapid, amendată după "Primvs Derby"! Suma pe care trebuie să o plătească giuleştenii - Antena Sport

Jandarmeria Capitalei a anunţat că a aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 70.000 de lei ca urmare a încălcărilor înregistrate la “Primvs Derby”, meciul dintre Rapid şi Petrolul, din Liga 1.
În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legii privind regimul materiilor explozive.
Amenzi de peste 70.000 de lei după Rapid – Petrolul 1-1
Jandarmii au aplicat 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 70.630 de lei.
Dintre acestea, 3 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.
Totodată, au fost aplicate patru sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 26-a a Ligii 1.
