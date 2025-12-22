Amenzi de 100.000 de lei după FCSB - Rapid 2-1. Anunţul Jandarmeriei - Antena Sport

Jandarmeria Capitalei anunţă că a aplicat 17 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 124.450 de lei, la meciul din Superligă FCSB – Rapid, scor 2-1.

Dintre acestea, 4 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 100.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

Amenzi de 100.000 de lei după FCSB – Rapid 2-1

De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni.

Pe de altă parte, în urma încălcării prevederilor legale, jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.