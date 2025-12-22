Amenzi de 100.000 de lei după FCSB - Rapid 2-1. Anunţul Jandarmeriei - Antena Sport

Închide meniul
Amenzi de 100.000 de lei după FCSB – Rapid 2-1. Anunţul Jandarmeriei

Dan Roșu Publicat: 22 decembrie 2025, 8:20

Jandarmeria Capitalei anunţă că a aplicat 17 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 124.450 de lei, la meciul din Superligă FCSB – Rapid, scor 2-1.

Dintre acestea, 4 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 100.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni.

Pe de altă parte, în urma încălcării prevederilor legale, jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

