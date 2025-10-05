Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Amical inedit pentru Dinamo. Unde pleacă alb-roșiii în pauza provocată de meciurile naționalei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Amical inedit pentru Dinamo. Unde pleacă alb-roșiii în pauza provocată de meciurile naționalei

Amical inedit pentru Dinamo. Unde pleacă alb-roșiii în pauza provocată de meciurile naționalei

Andrei Nicolae Publicat: 5 octombrie 2025, 19:52

Comentarii
Amical inedit pentru Dinamo. Unde pleacă alb-roșiii în pauza provocată de meciurile naționalei

Jucătorii lui Dinamo, după meciul cu Unirea Slobozia / Sport Pictures

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va pleca în Macedonia de Nord în perioada în care România își dispută meciurile contra Moldovei și Austriei. “Câinii” o vor întâlni pe Pelister Bitola, echipa pentru care evoluează fostul jucător al alb-roșilor, Mirko Ivanovski.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo are opt jucători plecați la echipele naționale în această perioadă, însă președintele clubului a menționat că vor fi aduși jucători de la echipa a doua. În ceea ce privește amicalul propriu-zis, Nicolescu a spus că s-a luat această decizie ieșită din comun pentru a-i obișnui pe elevii lui Zeljko Kopic cu plecările în afara țării, ținând cont de obiectivul echipei de a prinde un loc de cupe europene.

Dinamo pleacă din țară pentru un amical în Macedonia de Nord

Amicalul dintre Dinamo și Pelister se va disputa cu ocazia aniversării a 80 de ani de la înființarea clubului din Macedonia de Nord. În cadrul unei intervenții la fanatik.ro, Andrei Nicolescu a dat detaliile legate de deplasarea inedită.

Vineri plecăm în Macedonia, la Pelister. Am primit o invitație, mister are și el o legătură acolo, fostul jucător al lui Dinamo, Mirko Ivanovski, este team manager acolo. Pentru noi, ca structură, este o bună oportunitate pentru jucătorii cu puțină experiență să simtă cum se desfășoară un astfel de meci, chiar dacă e un amical.

Chiar dacă vom avea 8 jucători la echipele naționale, vom completa cu jucători de la Dinamo 2. E foarte important pentru experiența lor să vadă că tindem să avem meciuri internaționale, ăsta e targetul“, a spus președintele alb-roșiilor.

Reclamă
Reclamă

După pauza provocată de meciurile naționalei, Dinamo o va întâlni în campionat pe Rapid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Observator
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
19:27
Alexandru Maxim e în formă maximă în Turcia. Capitolul la care îl întrece momentan pe Mauro Icardi
19:22
Sevilla – Barcelona 4-1. Campioana en-titre suferă primul eșec al sezonului! Robert Lewandowski a ratat penalty
19:02
Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit”
18:50
VIDEOManşele finale ale Trofeului Poiana Brașov au fost în direct în AntenaPLAY
18:50
FCSB – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri. Echipele de start
18:48
Louis Munteanu a rupt tăcerea după transferul ratat de la CFR Cluj: “Să fie un reset și pentru mine”
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor