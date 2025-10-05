Amical inedit pentru Dinamo. Unde pleacă alb-roșiii în pauza provocată de meciurile naționalei - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va pleca în Macedonia de Nord în perioada în care România își dispută meciurile contra Moldovei și Austriei. “Câinii” o vor întâlni pe Pelister Bitola, echipa pentru care evoluează fostul jucător al alb-roșilor, Mirko Ivanovski.

Dinamo are opt jucători plecați la echipele naționale în această perioadă, însă președintele clubului a menționat că vor fi aduși jucători de la echipa a doua. În ceea ce privește amicalul propriu-zis, Nicolescu a spus că s-a luat această decizie ieșită din comun pentru a-i obișnui pe elevii lui Zeljko Kopic cu plecările în afara țării, ținând cont de obiectivul echipei de a prinde un loc de cupe europene.

Dinamo pleacă din țară pentru un amical în Macedonia de Nord

Amicalul dintre Dinamo și Pelister se va disputa cu ocazia aniversării a 80 de ani de la înființarea clubului din Macedonia de Nord. În cadrul unei intervenții la fanatik.ro, Andrei Nicolescu a dat detaliile legate de deplasarea inedită.

“Vineri plecăm în Macedonia, la Pelister. Am primit o invitație, mister are și el o legătură acolo, fostul jucător al lui Dinamo, Mirko Ivanovski, este team manager acolo. Pentru noi, ca structură, este o bună oportunitate pentru jucătorii cu puțină experiență să simtă cum se desfășoară un astfel de meci, chiar dacă e un amical.

Chiar dacă vom avea 8 jucători la echipele naționale, vom completa cu jucători de la Dinamo 2. E foarte important pentru experiența lor să vadă că tindem să avem meciuri internaționale, ăsta e targetul“, a spus președintele alb-roșiilor.