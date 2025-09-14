Andrea Mandorlini, criticat după nici o lună de când a preluat-o pe CFR: "L-au adus ca să caute altceva" - Antena Sport

Închide meniul
Andrea Mandorlini, criticat după nici o lună de când a preluat-o pe CFR: “L-au adus ca să caute altceva”

Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 12:26

Andrea Mandorlini, pe banca lui CFR Cluj, la un meci / Profimedia

CFR Cluj a făcut un nou pas greșit și nu reușește să iasă din criză, după ce a remizat și cu Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1. După meci, Andrea Mandorlini a fost criticat de Marius Baciu în cadrul unei emisiuni TV, fostul fotbalist punctând deciziile neinspirate luate de italian la schimbări.

Aspectul care a părut să îl deranjeze cel mai mult pe actualul analist a fost introducerea lui Ciprian Deac în teren abia în minutul 90+4.

Baciu: “M-a uimit și m-a surprins”

CFR Cluj a avut o ocazie mare de a ieși din perioada de “secetă” prin care trece în Liga 1, acolo unde nu a mai câștigat din prima etapă. Ardelenii au ratat un penalty în prima repriză a meciului cu Metaloglobus la scorul de 1-1, după care nu au mai avut ocazii la fel de mari, iar meciul s-a încheiat la egalitate.

Tactica lui Andrea Mandorlini nu a scăpat nediscutată, iar Marius Baciu, fostul fundaș central, a mărturisit că nu vede nimic pe termen lung cu italianul pe banca CFR-ului. În plus, analistul a făcut și o remarcă legată de conducerea “feroviarilor” și a spus că Mandorlini pare să fie doar o soluție de moment după despărțirea de Dan Petrescu.

Fiecare antrenor are niște strategii, clar, dar şi pe mine m-a uimit şi m-a surprins. Totuși, dacă vrei să bagi un jucător pe final de joc, bagi un copil, să îi mai dai un minut, nu îl bagi pe Deac. Cum a procedat, mie mi s-a părut că trage de timp.

Pe Deac trebuie să îl bagi să îţi vină cu o execuţie, să facă ceva în ultimele 15 minute. Problema e că nu ai schimbat nimic până în minutul 81. Pare că l-au adus pe Mandorlini ca să caute altceva. Nu văd să aibă un proiect de durată cu ceea ce e acum“, a spus Baciu, potrivit orangesport.ro.

