Kurt Zouma a spus care este nivelul Ligii 1, după 0-1 cu Petrolul - Antena Sport

Kurt Zouma a spus care este nivelul Ligii 1, după 0-1 cu Petrolul

Daniel Işvanca Publicat: 20 octombrie 2025, 22:59

Kurt Zouma în meciul cu Petrolul / SPORT PICTURES

CFR Cluj continuă perioada de criză din acest sezon, asta după ce a suferit un nou eșec, de această dată pe terenul celor de la Petrolul Ploiești. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini tremură în continuare pentru play-off.

Cu Islam Slimani și Kurt Zouma în primul 11, ardelenii nu au reușit sub nicio formă să găsească drumul spre gol, iar aceștia au avut și destule probleme în defensivă.

Kurt Zouma a făcut anunțul: „Sunt 100%”

Kurt Zouma a fost titular în meciul dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj, cel care a închis etapa cu numărul 13 a Ligii 1. Francezul care a venit în România la pachet cu un palmares impresionant a fost depășit cu ușurință în a doua repriză, când Chică-Roșă a lovit bara.

Fundașul trecut prin Premier League a vorbit despre nivelul fizic la care se află, despre nivelul din campionatul României, dar și despre evoluția echipei din acest joc.

„Golul primit astăzi, noroc. Nu ai ce să faci. Echipa are nevoie să rămână unită și să se pregătească pentru meciul următor. Totul este posibil, trebuie să credem, ca echipă, ca familie. Avem calitate. Sunt 100% acum.

E un campionat bun. România este o țară a fotbalului. Îmi place campionatul, meciurile sunt grele, ca cel de astăzi. Ne focusăm pe noi și asta este cel mai important. Vreau să câștig trofee, pentru asta am venit. Să sperăm că vom începe să câștigăm”, a declarat Kurt Zouma după fluierul final, potrivit digisport.ro.

