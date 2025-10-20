Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Islam Slimani crede în continuare că CFR poate lua titlul: "Să jucăm fiecare meci ca o finală" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Islam Slimani crede în continuare că CFR poate lua titlul: “Să jucăm fiecare meci ca o finală”

Islam Slimani crede în continuare că CFR poate lua titlul: “Să jucăm fiecare meci ca o finală”

Bogdan Stănescu Publicat: 20 octombrie 2025, 22:56

Comentarii
Islam Slimani crede în continuare că CFR poate lua titlul: Să jucăm fiecare meci ca o finală

Islam Slimani, într-un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

CFR Cluj a suferit o nouă înfrângere, cu Petrolul, dar una dintre vedetele ardelenilor, Islam Slimani (37 de ani) crede că titlul e încă posibil pentru formaţia din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj se află pe locul 11 în Liga 1, cu 13 puncte. Ardelenii sunt la egalitate cu FCSB, atât la puncte, cât şi la golaveraj.

“Trebuie să facem mai mult. (n.r. despre ocazia pe care a avut-0) Am crezut că a fost offside. Este fotbal. Trebuie să alergi, să munceşti, să dai totul.

(n.r: Eşti la cel mai bun nivel fizic?) Da, la fiecare meci. Sper să joc mai mult şi să fiu din ce în ce mai bine.

(n.r: despre Liga 1) E un nivel bun. Avem jucători buni tineri, aşa cum am spus deja. E un campionat bun, suntem CFR, trebuie să ne descurcăm mai bine.

Reclamă
Reclamă

(Mai aveţi şanse să câştigaţi titlul?) Da. Trebuie să jucăm fiecare meci ca o finală.

Când îţi lipseşte încrederea, e complicat”, a declarat Islam Slimani pentru digisport.ro după Petrolul – CFR Cluj 1-0.

Petrolul – CFR Cluj 1-0

Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni seara, pe teren propriu, cu 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 1.

SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilorSURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Reclamă

În prima repriză au lipsit ocaziile mari de gol, jucătorii celor două echipe părând că nu şi-au reglat tirul, iar cel mai important moment a fost accidentarea lui Grozav şi înlocuirea lui încă din minutul 29. Minutul 66 a adus cea mai clară ocazie de gol a partidei, Chică-Roşă a preluat în careu la o centrare, l-a păcălit pe Zouma şi a şutat la colţul lung, însă mingea s-a dus în bară. Golul a venit în minutul 77 şi a fost înscris de ploieşteni, prin Denis Radu. Asistentul Vasile Marinescu a ridicat fanionul, indicând ofsaid, dar faza a fost analizată de VAR şi golul a fost acordat după aproape patru minute de aşteptare. Biliboc a şutat în minutul 90+1, dar Bălbărău a respins în corner, stopând ultima şansă de gol a oaspeţilor.

Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0, reuşind a treia victorie stagională şi a doua consecutivă. CFR rămâne cu 13 puncte şi este pe locul 11, în timp ce ploieştenii fac 12 puncte şi sunt pe locul 13.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Observator
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
23:53
Lumea sportului în stare de șoc! A murit la doar 29 de ani
23:53
“Viciere de rezultat” Golul cu care Petrolul a învins-o pe CFR Cluj trebuia să fie anulat!
23:24
Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului
23:22
UPDATEMoment şocant! Jucătorul CFR-ului a spart un laptop în timpul meciului cu Petrolul. Reacția fotbalistului
23:10
Scandal între Andrea Mandorlini şi Eugen Neagoe! S-au îmbrâncit pe gazon! Arbitrii au intervenit
23:09
Andrea Mandorlini, discurs dur după un nou eșec pe banca CFR-ului: „Putem schimba toți antrenorii”
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 5 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 6 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus