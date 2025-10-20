Islam Slimani crede în continuare că CFR poate lua titlul: "Să jucăm fiecare meci ca o finală" - Antena Sport

CFR Cluj a suferit o nouă înfrângere, cu Petrolul, dar una dintre vedetele ardelenilor, Islam Slimani (37 de ani) crede că titlul e încă posibil pentru formaţia din Gruia.
CFR Cluj se află pe locul 11 în Liga 1, cu 13 puncte. Ardelenii sunt la egalitate cu FCSB, atât la puncte, cât şi la golaveraj.
“Trebuie să facem mai mult. (n.r. despre ocazia pe care a avut-0) Am crezut că a fost offside. Este fotbal. Trebuie să alergi, să munceşti, să dai totul.
(n.r: Eşti la cel mai bun nivel fizic?) Da, la fiecare meci. Sper să joc mai mult şi să fiu din ce în ce mai bine.
(n.r: despre Liga 1) E un nivel bun. Avem jucători buni tineri, aşa cum am spus deja. E un campionat bun, suntem CFR, trebuie să ne descurcăm mai bine.
(Mai aveţi şanse să câştigaţi titlul?) Da. Trebuie să jucăm fiecare meci ca o finală.
Când îţi lipseşte încrederea, e complicat”, a declarat Islam Slimani pentru digisport.ro după Petrolul – CFR Cluj 1-0.
Petrolul – CFR Cluj 1-0
Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni seara, pe teren propriu, cu 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 1.
În prima repriză au lipsit ocaziile mari de gol, jucătorii celor două echipe părând că nu şi-au reglat tirul, iar cel mai important moment a fost accidentarea lui Grozav şi înlocuirea lui încă din minutul 29. Minutul 66 a adus cea mai clară ocazie de gol a partidei, Chică-Roşă a preluat în careu la o centrare, l-a păcălit pe Zouma şi a şutat la colţul lung, însă mingea s-a dus în bară. Golul a venit în minutul 77 şi a fost înscris de ploieşteni, prin Denis Radu. Asistentul Vasile Marinescu a ridicat fanionul, indicând ofsaid, dar faza a fost analizată de VAR şi golul a fost acordat după aproape patru minute de aşteptare. Biliboc a şutat în minutul 90+1, dar Bălbărău a respins în corner, stopând ultima şansă de gol a oaspeţilor.
Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0, reuşind a treia victorie stagională şi a doua consecutivă. CFR rămâne cu 13 puncte şi este pe locul 11, în timp ce ploieştenii fac 12 puncte şi sunt pe locul 13.
- “Viciere de rezultat” Golul cu care Petrolul a învins-o pe CFR Cluj trebuia să fie anulat!
- Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului
- Moment şocant! Jucătorul CFR-ului a spart un laptop în timpul meciului cu Petrolul. Reacția fotbalistului
- Scandal între Andrea Mandorlini şi Eugen Neagoe! S-au îmbrâncit pe gazon! Arbitrii au intervenit
- Andrea Mandorlini, discurs dur după un nou eșec pe banca CFR-ului: „Putem schimba toți antrenorii”