Islam Slimani crede în continuare că CFR poate lua titlul: "Să jucăm fiecare meci ca o finală" - Antena Sport

CFR Cluj a suferit o nouă înfrângere, cu Petrolul, dar una dintre vedetele ardelenilor, Islam Slimani (37 de ani) crede că titlul e încă posibil pentru formaţia din Gruia.

CFR Cluj se află pe locul 11 în Liga 1, cu 13 puncte. Ardelenii sunt la egalitate cu FCSB, atât la puncte, cât şi la golaveraj.

“Trebuie să facem mai mult. (n.r. despre ocazia pe care a avut-0) Am crezut că a fost offside. Este fotbal. Trebuie să alergi, să munceşti, să dai totul.

(n.r: Eşti la cel mai bun nivel fizic?) Da, la fiecare meci. Sper să joc mai mult şi să fiu din ce în ce mai bine.

(n.r: despre Liga 1) E un nivel bun. Avem jucători buni tineri, aşa cum am spus deja. E un campionat bun, suntem CFR, trebuie să ne descurcăm mai bine.