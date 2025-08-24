Andrea Mandorlini, numit oficial în funcţia de antrenor al lui CFR Cluj! Anunţul echipei din Gruia - Antena Sport

Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după înfrângerea umilitoare cu formaţia suedeză Hacken, din deplasare, cu 7-2.

Dan Petrescu preciza că avea de gând să renunţe oricum la funcţia de antrenor al lui CFR Cluj, din pricina problemelor de sănătate. Despărţirea s-a produs mai devreme. Ioan Varga i-a acceptat fără probleme demisia lui Dan Petrescu, urându-i multă sănătate.

“Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Chiar dacă ne-am fi calificat, vă spun sincer, această pauză tot mi-o luam. Dar acum pauza a venit mai repede.

Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Îmi pare rău că plec. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, spunea Dan Petrescu în conferinţa de presă de după umilinţa cu Hacken.

CFR Cluj are meci chiar astăzi, de la ora 16:15, cu Oţelul Galaţi. După 5 etape disputate în Liga 1, CFR Cluj este pe locul 12, cu numai 5 puncte. Ardelenii au o misiune imposibilă joi, acasă, de la ora 20:30, întoarcerea unui 2-7 în tur cu Hacken.