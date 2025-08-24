Andrea Mandorlini, numit oficial în funcţia de antrenor al lui CFR Cluj! Anunţul echipei din Gruia - Antena Sport

Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) îl înlocuieşte pe Dan Petrescu pe banca lui CFR Cluj, după demisia antrenorului român.
Este al treilea mandat al italianului pe banca echipei din Gruia. Mandorlini a fost şi consultant pentru CFR Cluj.
OFICIAL | Andrea Mandorlini l-a înlocuit pe Dan Petrescu pe banca lui CFR Cluj
“Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini!
CFR-iști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal.
În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru.
Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre.
Îți urăm mult succes, Mister, și cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi!”, a transmis CFR Cluj, pe contul oficial de Facebook.