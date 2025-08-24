Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrea Mandorlini, numit oficial în funcţia de antrenor al lui CFR Cluj! Anunţul echipei din Gruia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrea Mandorlini, numit oficial în funcţia de antrenor al lui CFR Cluj! Anunţul echipei din Gruia

Andrea Mandorlini, numit oficial în funcţia de antrenor al lui CFR Cluj! Anunţul echipei din Gruia

Bogdan Stănescu Publicat: 24 august 2025, 13:31

Comentarii
Andrea Mandorlini, numit oficial în funcţia de antrenor al lui CFR Cluj! Anunţul echipei din Gruia

Andrea Mandorlini / Profimedia Images

Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) îl înlocuieşte pe Dan Petrescu pe banca lui CFR Cluj, după demisia antrenorului român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este al treilea mandat al italianului pe banca echipei din Gruia. Mandorlini a fost şi consultant pentru CFR Cluj.

OFICIAL | Andrea Mandorlini l-a înlocuit pe Dan Petrescu pe banca lui CFR Cluj

Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini!

CFR-iști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal.

În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru.

Reclamă
Reclamă

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre.

Îți urăm mult succes, Mister, și cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi!”, a transmis CFR Cluj, pe contul oficial de Facebook.

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
Reclamă

Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după înfrângerea umilitoare cu formaţia suedeză Hacken, din deplasare, cu 7-2.

Dan Petrescu preciza că avea de gând să renunţe oricum la funcţia de antrenor al lui CFR Cluj, din pricina problemelor de sănătate. Despărţirea s-a produs mai devreme. Ioan Varga i-a acceptat fără probleme demisia lui Dan Petrescu, urându-i multă sănătate.

Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Chiar dacă ne-am fi calificat, vă spun sincer, această pauză tot mi-o luam. Dar acum pauza a venit mai repede.

Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Îmi pare rău că plec. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, spunea Dan Petrescu în conferinţa de presă de după umilinţa cu Hacken.

CFR Cluj are meci chiar astăzi, de la ora 16:15, cu Oţelul Galaţi. După 5 etape disputate în Liga 1, CFR Cluj este pe locul 12, cu numai 5 puncte. Ardelenii au o misiune imposibilă joi, acasă, de la ora 20:30, întoarcerea unui 2-7 în tur cu Hacken.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Observator
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant
Fanatik.ro
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant
15:21
Oţelul – CFR Cluj, 16:15, LIVE SCORE. Primul meci al ardelenilor după plecarea lui Dan Petrescu
15:06
VIDEOThomas Muller şi Son, la primul lor gol în MLS! Reuşita sud-coreeanului a fost superbă
14:52
EXCLUSIVReacţia lui Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic medalia la Mondiale: “Sunt bucuros”
14:03
Robert Badea, calificat într-o nouă finală la CM de juniori, cu ştafeta de 4×100 m mixt
13:14
Daria Asaftei s-a calificat în finală la 200 metri bras, la CM de juniori de la Otopeni
12:49
Gafă jenantă în direct! Ce l-a putut întreba după ce jucătorul suferise o înfrângere ruşinoasă
Vezi toate știrile
1 Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron 2 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 3 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 4 Italienii au dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu după Genoa – Lecce 0-0. Nota primită 5 Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează” 6 Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: “Aveam zero aşteptări”
Citește și
Cele mai citite
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat