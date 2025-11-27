Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă l-ar primi cu braţele deschise pe Nicolae Stanciu la Rapid: "Ne-ar ajuta foarte mult" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă l-ar primi cu braţele deschise pe Nicolae Stanciu la Rapid: “Ne-ar ajuta foarte mult”

Costel Gâlcă l-ar primi cu braţele deschise pe Nicolae Stanciu la Rapid: “Ne-ar ajuta foarte mult”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 noiembrie 2025, 18:22

Comentarii
Costel Gâlcă l-ar primi cu braţele deschise pe Nicolae Stanciu la Rapid: Ne-ar ajuta foarte mult

Costel Gâlcă, într-o conferinţă / AntenaSport

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Csikszereda ce ar însemna o posibilă venire a lui Nicolae Stanciu (32 de ani) la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stanciu nu are decât 5 meciuri în toate competiţiile pentru cealaltă echipă patronată de Dan Şucu, Genoa, două dintre acestea fiind în Cupa Italiei. A înscris un gol superb, în Cupă, cu Empoli.

Costel Gâlcă: “Dacă ar veni la Rapid, Stanciu ne-ar ajuta foarte mult”

Faptul că Stanciu nu joacă la Genoa l-a scos şi din circuitul echipei naţionale, chiar dacă în trecut a fost căpitanul României. La ultima acţiune a României, dubla cu San Marino (7-1) şi Bosnia (1-3), Stanciu nu a fost convocat.

Gâlcă ar fi foarte încântat dacă Nicolae Stanciu ar veni la Rapid.

“(Schimbări în echipă, în iarnă? Bănuiesc că v-aţi făcut un plan) Avem jucători care sunt în vederea noastră, dar, deocamdată, e important acest meci (n.r: cu Csikszereda).

Reclamă
Reclamă

(n.r: Ştiu că s-a mai vorbit, dar a reapărut în discuţie varianta Stanciu la Rapid. Ar putea fi o revenire şi pentru jucător, pentru că acolo n-a jucat deloc) E un jucător important pentru fotbalul românesc. Cu siguranţă că dacă ar veni ne-ar ajuta foarte mult”, a declarat Costel Gâlcă la conferinţa de presă susţinută înaintea meciului Rapid – Csikszereda.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe fată de România
Observator
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe fată de România
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
20:29
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – Mainz 0-0. Oltenii, duel cu o formaţie neînvinsă în Conference League
20:28
VideoJurnal Antena Sport | Dică şi Lobonţ sunt directori sportivi cu diplomă
20:27
VideoJurnal Antena Sport | Fanii lui Partizan îi vor face galerie FCSB-ului
20:25
Bannerul afişat de fanii olteni la meciul Universitatea Craiova – Mainz
20:22
VideoJurnal Antena Sport | Stanciu e chemat de rapidişti în Giuleşti
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând