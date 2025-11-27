Costel Gâlcă l-ar primi cu braţele deschise pe Nicolae Stanciu la Rapid: "Ne-ar ajuta foarte mult" - Antena Sport

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Csikszereda ce ar însemna o posibilă venire a lui Nicolae Stanciu (32 de ani) la Rapid.
Stanciu nu are decât 5 meciuri în toate competiţiile pentru cealaltă echipă patronată de Dan Şucu, Genoa, două dintre acestea fiind în Cupa Italiei. A înscris un gol superb, în Cupă, cu Empoli.
Costel Gâlcă: “Dacă ar veni la Rapid, Stanciu ne-ar ajuta foarte mult”
Faptul că Stanciu nu joacă la Genoa l-a scos şi din circuitul echipei naţionale, chiar dacă în trecut a fost căpitanul României. La ultima acţiune a României, dubla cu San Marino (7-1) şi Bosnia (1-3), Stanciu nu a fost convocat.
Gâlcă ar fi foarte încântat dacă Nicolae Stanciu ar veni la Rapid.
“(Schimbări în echipă, în iarnă? Bănuiesc că v-aţi făcut un plan) Avem jucători care sunt în vederea noastră, dar, deocamdată, e important acest meci (n.r: cu Csikszereda).
(n.r: Ştiu că s-a mai vorbit, dar a reapărut în discuţie varianta Stanciu la Rapid. Ar putea fi o revenire şi pentru jucător, pentru că acolo n-a jucat deloc) E un jucător important pentru fotbalul românesc. Cu siguranţă că dacă ar veni ne-ar ajuta foarte mult”, a declarat Costel Gâlcă la conferinţa de presă susţinută înaintea meciului Rapid – Csikszereda.
