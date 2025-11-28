Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct - Antena Sport

FCSB pare că nu îşi revine în acest sezon, iar Giovanni Becali i-a făcut o propunere vărului său, Gigi Becali, de a schimba antrenorul, pentru a aduce un şoc la echipă.
În acest moment, după 17 etape disputate din sezonul regular al Ligii 1, FCSB e pe locul 10, la 5 puncte de ultima poziţie de play-off, ocupată de Farul. Giovanni susţine că unul ca Şumudică ar putea redresa corabia.
Giovanni Becali l-a propus pe Marius Şumudică la FCSB
“Echipa e frântă din mai multe părți. Eu aș schimba antrenorul. Haide să încercăm și altceva. Îmi pare rău de el, că e băiat bun, cuminte, de de-ai noștri, ortodox. Haide să punem un alt antrenor, să vedem. Haide să-l pun pe Șumudică, pe nebun, haide, mă, să-l pun, că tot vorbește cu Gigi la telefon.
Îi spui lui Charalambous: ‘Tu ești copilul meu, ești plătit în continuare. Dar lasă-mă anul ăsta să văd ce fac cu un nebun’. Cipriotul e prea cuminte, e nevoie de un șoc acolo. Să ia jucătorii separat și să-i întrebe ce au. E o degringoladă totală la echipă! Creierele jucătorilor se pot spăla prin venirea antrenorului, prin întâlniri. Dacă nu câștigi la Farul?”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
În urma eşecului cu Steaua Roşie, 0-1, FCSB e pe locul 31 în grupa principală, cu 3 puncte acumulate după primele 5 meciuri disputate.
Becali susţine că jucătorii nu-l mai respectă pe Charalambous
Gigi Becali (67 de ani) a recunoscut că jucătorii dau impresia că nu îi mai respectă pe antrenori, pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani), din cauza lui.
“E posibil să nu mai aibă respect faţă de antrenor şi din cauza mea să nu mai ţină cont de ce zice antrenorul. Joacă după ureche, fiecare ce vrea. Nu am informaţii, e părerea mea. E posibil, e părerea mea. Nici părere nu e. Am zis că e posibil. Nu ştiu dacă e asta, o să vedem”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
Becali a fost criticat de nenumărate ori pentru că anunţă echipa de start a FCSB-ului înaintea meciurilor şi pentru că îşi asumă primul 11 şi ordonă schimbările în timpul partidelor. Becali spunea, recent, că el face totul la FCSB.
