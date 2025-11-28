Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct - Antena Sport

FCSB pare că nu îşi revine în acest sezon, iar Giovanni Becali i-a făcut o propunere vărului său, Gigi Becali, de a schimba antrenorul, pentru a aduce un şoc la echipă.

În acest moment, după 17 etape disputate din sezonul regular al Ligii 1, FCSB e pe locul 10, la 5 puncte de ultima poziţie de play-off, ocupată de Farul. Giovanni susţine că unul ca Şumudică ar putea redresa corabia.

Giovanni Becali l-a propus pe Marius Şumudică la FCSB

“Echipa e frântă din mai multe părți. Eu aș schimba antrenorul. Haide să încercăm și altceva. Îmi pare rău de el, că e băiat bun, cuminte, de de-ai noștri, ortodox. Haide să punem un alt antrenor, să vedem. Haide să-l pun pe Șumudică, pe nebun, haide, mă, să-l pun, că tot vorbește cu Gigi la telefon.

Îi spui lui Charalambous: ‘Tu ești copilul meu, ești plătit în continuare. Dar lasă-mă anul ăsta să văd ce fac cu un nebun’. Cipriotul e prea cuminte, e nevoie de un șoc acolo. Să ia jucătorii separat și să-i întrebe ce au. E o degringoladă totală la echipă! Creierele jucătorilor se pot spăla prin venirea antrenorului, prin întâlniri. Dacă nu câștigi la Farul?”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

În urma eşecului cu Steaua Roşie, 0-1, FCSB e pe locul 31 în grupa principală, cu 3 puncte acumulate după primele 5 meciuri disputate.