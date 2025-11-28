"Dacă face asta, gluma se îngroașă". Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu - Antena Sport

Cristi Chivu a luat o decizie îndrăzneață în ultimul meci al lui Inter, când l-a scos pe căpitanul Lautaro Martinez în minutul 72 al partidei cu Atletico Madrid. Schimbarea făcută de antrenorul “nerazzurrilor”, care l-a deranjat pe moment pe atacantul argentinian, a fost comentată de presa din Italia, iar recent Giovanni Becali și-a expus și el opinia cu privire la subiectul respectiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a ales să îl scoată din teren pe Lautaro Martinez în meciul cu Atletico Madrid, o decizie cu repetiție, în contextul în care argentinianul nu a fost integralist nici în derby-ul din weekend cu AC Milan. Sud-americanul a părut afectat în ambele momente de ceea ce a făcut tehnicianul român, iar subiectul respectiv a ajuns să creeze tensiuni în jurul “nerazzurrilor”.

Giovanni Becali încă are încredere în Cristi Chivu

După primul meci în care Chivu l-a schimbat pe Martinez, cel cu AC Milan, antrenorul a primit inclusiv o întrebare de la jurnaliști cu privire la acest subiect și a părut iritat: “Lautaro e bine. Nu pot să schimb jucătorii? E alegerea mea tehnică, chiar și băieții de pe bancă, precum Bonny sau Esposito, merită să își aducă contribuția“, spunea Chivu.

Acum, după schimbarea făcută și în meciul cu Atletico, deciziile românului au început să fie puse sub semnul întrebării, iar mulți analiști au început să comenteze pe baza subiectului. Giovanni Becali s-a pronunțat și el și este de părere că antrenorul de 45 de ani nu poate fi dat afară atât de ușor doar din cauza unor tensiuni cu Martinez, dată fiind experiența sa la formația “nerazzurră”. Agentul crede însă că doar o eventuală serie de rezultate negative, coroborate cu pierderea vestiarului, ar putea să îi tranșeze soarta lui Chivu la Inter.

“La antrenori când ești la Inter, nu mai atârnă că ești antrenor. E de acolo de 14 ani, a jucat 8 ani la ei, a devenit campion european, și al cupelor.