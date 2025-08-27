Andrei Borza îl sfătuieşte pe Ianis Hagi să vină la Rapid: "Mister îl poate face să arate de ce este capabil" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Borza îl sfătuieşte pe Ianis Hagi să vină la Rapid: "Mister îl poate face să arate de ce este capabil"

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Borza îl sfătuieşte pe Ianis Hagi să vină la Rapid: "Mister îl poate face să arate de ce este capabil"
Andrei Borza îl sfătuieşte pe Ianis Hagi să vină la Rapid: “Mister îl poate face să arate de ce este capabil”

Publicat: 27 august 2025, 19:56

Andrei Borza îl sfătuieşte pe Ianis Hagi să vină la Rapid: Mister îl poate face să arate de ce este capabil

Ianis Hagi - Profimedia Images

Andrei Borza (19 ani) e de părere că, aşa cum a spus şi selecţionerul Mircea Lucescu, Rapid ar fi o destinaţie foarte bună pentru Ianis Hagi. Nu e prima oară când Rapidul încearcă să îl aducă pe Ianis Hagi în Giuleşti.

Ni-l foarte dorim”, spunea în trecut, într-o conferinţă de presă, patronul Rapidului despre Ianis Hagi.

Andrei Borza, despre Ianis Hagi: “Mister îl poate face să joace foarte bine”

“(n.r: Mircea Lucescu l-a sfătuit pe Ianis Hagi să vină la Rapid dacă, cumva, pică transferul din Turcia. Îl vezi aici, la Rapid?) Da, normal, Rapidul este o echipă foarte bună, muncitoare… Eu zic că Mister (n.r: Costel Gâlcă) îl poate face să joace în orice poziţie, să joace foarte bine şi să arate de ce este capabil”, a declarat Andrei Borza în exclusivitate pentru AntenaSport.

Ianis Hagi este dorit de formaţia turcă Fatih Karagumruk, din Istanbul. Turcii i-ar oferi fiului lui Gică Hagi un salariu de peste 1 milion de euro pe sezon. Formaţia din Istanbul este nou-promovată în prima ligă din Turcia. După 2 etape, Fatih Karagumruk este ultima în prima ligă turcă.

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a transmis că transferul lui Ianis Hagi la Fatih Karagumruk nu a fost rezolvat încă. Lucescu i-a propus lui Ianis Hagi să meargă la Rapid dacă mutarea în Turcia nu se va realiza.

Deocamdată, nu a semnat. Mai sunt niște probleme, am vorbit și cu Gică. În sfârșit, vom vedea. Ar trebui să semneze”, a spus Mircea Lucescu pentru digisport.ro.

