Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum îi aduce Ngezana 600.000 de euro lui Gigi Becali. Veste bună pentru patronul FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cum îi aduce Ngezana 600.000 de euro lui Gigi Becali. Veste bună pentru patronul FCSB

Cum îi aduce Ngezana 600.000 de euro lui Gigi Becali. Veste bună pentru patronul FCSB

Radu Constantin Publicat: 14 octombrie 2025, 21:48

Comentarii
Cum îi aduce Ngezana 600.000 de euro lui Gigi Becali. Veste bună pentru patronul FCSB

Africa de Sud s-a s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a învins Rwanda, scor 3-0, în ultima etapă a grupei C. Pentru selecţionta Africii de Sud evoluează şi jucătorul FCSB, Siyabonga Ngezana.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vestea este bună atât pentru Ngezana, cât şi pentru patronul FCSB, Gigi Becali, pentru că acest lucru îi poate aduce bani frumoşi în conturi lui Gigi Becali. Cluburile care trimit jucători la echipe naţionale care particiă la Campionatul Mondial primesc nişte bonusuri consistente.

Dacă la Mondialul din 2022, FIFA le-a oferit cluburilor câte 325.000 de euro pentru fiecare jucător, acum vor încasa 600.000 de euro. Deci, Gigi Becali, în cazul în care Siyabonga Ngezana participă la Mondial, ar urma să încaseze 600.000 de euro! â

Presa din Africa îl vede transferat pe Ngezana

Echipe din Franța, Belgia și Anglia s-au interesat de Siyabonga Ngezana, cel care s-a dezvoltat excelent de când a sosit în România, în 2023. FCSB ar putea face un profit uriaș cu Ngezana, pe care l-a cumpărat de la Kaizer Chiefs cu 600.000 de euro, au anunţat recent ziarele din Africa. „Au existat „ochi” interesați de Ngezana de la cluburi din Franța, Belgia și liga a doua engleză”, notează kickoff.com.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Observator
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
21:45
LIVE SCOREPortugalia – Ungaria și alte 6 meciuri se joacă ACUM, în preliminariile World Cup 2026
21:30
LIVE SCOREQatar – Emiratele Arabe Unite 2-0. Probleme pentru Cosmin Olăroiu în meciul decisiv pentru World Cup 2026
20:55
România U21 – Cipru U21 2-0, în preliminariile CE 2027. Tricolorii obțin al doilea succes din grupe
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Un record strălucitor
20:34
VideoJurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru Mondial
20:27
Uluitor! 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal. Ce club oferă suma astronomică
Vezi toate știrile
1 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 2 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 5 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 6 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua