Cum îi aduce Ngezana 600.000 de euro lui Gigi Becali. Veste bună pentru patronul FCSB - Antena Sport

Africa de Sud s-a s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a învins Rwanda, scor 3-0, în ultima etapă a grupei C. Pentru selecţionta Africii de Sud evoluează şi jucătorul FCSB, Siyabonga Ngezana.
Vestea este bună atât pentru Ngezana, cât şi pentru patronul FCSB, Gigi Becali, pentru că acest lucru îi poate aduce bani frumoşi în conturi lui Gigi Becali. Cluburile care trimit jucători la echipe naţionale care particiă la Campionatul Mondial primesc nişte bonusuri consistente.
Dacă la Mondialul din 2022, FIFA le-a oferit cluburilor câte 325.000 de euro pentru fiecare jucător, acum vor încasa 600.000 de euro. Deci, Gigi Becali, în cazul în care Siyabonga Ngezana participă la Mondial, ar urma să încaseze 600.000 de euro! â
Presa din Africa îl vede transferat pe Ngezana
Echipe din Franța, Belgia și Anglia s-au interesat de Siyabonga Ngezana, cel care s-a dezvoltat excelent de când a sosit în România, în 2023. FCSB ar putea face un profit uriaș cu Ngezana, pe care l-a cumpărat de la Kaizer Chiefs cu 600.000 de euro, au anunţat recent ziarele din Africa. „Au existat „ochi” interesați de Ngezana de la cluburi din Franța, Belgia și liga a doua engleză”, notează kickoff.com.
