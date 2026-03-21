Andrei Coubiș a rupt tăcerea după victoria cu FC Argeș! De ce a ales U Cluj și ce a făcut diferența la Mioveni

Universitatea Cluj este noul lider din play-off, după succesul la limită obținut la Mioveni, în fața revelației FC Argeș. Unicul gol al disputei a fost înscris chiar de portarul piteștenilor, care primise o veste de excepție, fiind convocat de urgență de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia.
Goalkeeperul lui Bogdan Andone a luftat în momentul degajării, iar mingea a ajuns în cele din urmă în plasă, spre ghinionul fotbalistului nou promovatei.
Andrei Coubiș: „Am venit să lupt pentru echipa națională”
Universitatea Cluj a profitat de eroarea uriașă a lui Căbuz și a urcat pe prima poziție în clasamentul din play-off. Formația antrenată de Cristiano Bergodi își continuă parcursul impecabil, aceasta fiind a doua victorie consecutivă, după succesul cu CFR Cluj.
Convocat de Mircea Lucescu pentru disputa cu Turcia, Andrei Coubiș a dezvăluit după meci că acesta a fost principalul său obiectiv la revenirea în România.
„Un pic de bucurie pentru noi, un pic de noroc. Trei puncte le ducem acasă. O să luăm meci cu meci, nu ne gândim pe termen lung, fiecare meci îl luăm tare să îl și câștigăm. Calitatea este că suntem toți împreună, luptăm unul pentru altul și asta cred că face diferența.
(n. r. despre națională) Am venit în România ca să lupt pentru echipa națională. Când am fost anunțat, a fost o mare bucurie. Abia aștept să mă duc la echipa națională. O să fie cel mai bun an din cariera mea (n. r. dacă va debuta la națională)”, a declarat Andrei Coubiș, potrivit digisport.ro.
