"Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo!". Un fost jucător al "câinilor", încântat de echipa lui Kopic - Antena Sport

Dinamo face până acum un sezon extrem de bun, iar realizările echipei au adus laude din partea unui fost jucător al alb-roșiilor. Claudiu Vaișcovici, fotbalist al “câinilor” în echipa lui Mircea Lucescu de la finalul anilor ’80, a vorbit la superlativ despre trupa lui Zeljko Kopic, dar și despre antrenorul croat.
Dinamo se află pe locul secund în Liga 1 în acest moment, fiind la un singur punct de liderul Rapid. Alb-roșiii au prestat un joc bun în prima jumătate de sezon, iar evoluțiile “câinilor” au generat laude atât din partea analiștilor, cât și a foștilor sportivi.
Vaișcovici, laude pentru Dinamo
Pe lista oamenilor care au vorbit de bine de echipa lui Kopic a apărut și Vaișcovici, o figură care s-a remarcat în trecut prin modul în care nu ezita să își critice dur fosta echipa atunci când era cazul. Acum, a venit rândul fostului mijlocaș să o vorbească de bine pe Dinamo. Fostul internațional s-a arătat mulțumit de ce statut a început să aibă formație alb-roșie, după care a spus de ce ar avea nevoie pentru a intra în lupta la titlu.
“Îmi place că Dinamo începe să fie respectată din nou. Așa trebuie! Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo, nu să creadă că intră pe teren și poate lua 3 puncte.
Păcat că încă nu avem bancă de rezerve. Conducerea ar trebui să aducă 4-5 jucători, pentru ca doi să intre imediat în primul 11.
Zeljko? Am mare încredere în el. A eliminat ce nu-i plăcea, Dinamo are o idee de joc, o echipă bine pregătită, doar că banca e destul de goală. În play-off vor fi 10 meciuri foarte puternice. Mă uit la Craiova care are echipă bună-bună de tot.
Dacă batem la Arad, cred că luăm o opțiune serioasă pentru a fi o candidată la titlu. OK, mai e mult de muncă, însă am demonstra că putem“, a spus fostul jucător pentru gsp.ro.
Claudiu Vaișcovici a evoluat pentru Dinamo între 1987 și 1990, perioadă în care alb-roșiii antrenați de Mircea Lucescu au cucerit Cupa României și au jucat semifinala Cupei Cupelor contra lui Anderlecht în 1990.
