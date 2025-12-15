"Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo!". Un fost jucător al "câinilor", încântat de echipa lui Kopic - Antena Sport

Dinamo face până acum un sezon extrem de bun, iar realizările echipei au adus laude din partea unui fost jucător al alb-roșiilor. Claudiu Vaișcovici, fotbalist al “câinilor” în echipa lui Mircea Lucescu de la finalul anilor ’80, a vorbit la superlativ despre trupa lui Zeljko Kopic, dar și despre antrenorul croat.

Dinamo se află pe locul secund în Liga 1 în acest moment, fiind la un singur punct de liderul Rapid. Alb-roșiii au prestat un joc bun în prima jumătate de sezon, iar evoluțiile “câinilor” au generat laude atât din partea analiștilor, cât și a foștilor sportivi.

Vaișcovici, laude pentru Dinamo

Pe lista oamenilor care au vorbit de bine de echipa lui Kopic a apărut și Vaișcovici, o figură care s-a remarcat în trecut prin modul în care nu ezita să își critice dur fosta echipa atunci când era cazul. Acum, a venit rândul fostului mijlocaș să o vorbească de bine pe Dinamo. Fostul internațional s-a arătat mulțumit de ce statut a început să aibă formație alb-roșie, după care a spus de ce ar avea nevoie pentru a intra în lupta la titlu.

“Îmi place că Dinamo începe să fie respectată din nou. Așa trebuie! Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo, nu să creadă că intră pe teren și poate lua 3 puncte.

Păcat că încă nu avem bancă de rezerve. Conducerea ar trebui să aducă 4-5 jucători, pentru ca doi să intre imediat în primul 11.