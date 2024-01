Andrei Nicolescu a dezvăluit cum a fost „trădat” de Gigi Becali. Motivul pentru care Dinamo nu a reușit să transfere de la FCSB - Antena Sport

Zeljko Kopic, promisiune uriașă pentru fanii lui Dinamo

Zeljko Kopic a tras concluziile, după meciurile amicale ale lui Dinamo, din cantonamentul din Turcia. Acesta a transmis că și-a îndeplinit toate obiectivele stabilite pentru acest stagiu de pregătire de iarnă, mărturisind că acum jucătorii trebuie să se pregătească pentru duelul cu Petrolul.

„Am făcut tot ce ne-am propus în acest cantonament. Sunt mulțumit de multe lucruri și de faptul că nu am avut mari probleme cu accidentările. În ceea ce privește meciurile, la primul am avut o primă repriză ok, dar le-am dat adversarilor șanse pe anumite tranziții, iar acesta a fost un aspect care nu m-a mulțumit. A doua repriză a fost mult mai bună.

(n.r – despre transferurile așteptate) Știți regulile din România. Trebuie să trimitem lista cu jucători către Federație. În următoarele zile va trebui să iau anumite decizii. Mă aștept să avem anumiți jucători care vor semna, însă nu pot spune sigur. Lucrăm la acest aspect și voi da totul pentru a lua cele mai bune decizii pentru club

(N.r. Dinamo va supraviețui?) Vom supraviețui!”, a transmis Zeljko Kopic, la revenirea în țară.