De ce a câștigat Russell? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore - Antena Sport

De ce a câștigat Russell? Cum de a devenit George Russell atât de rapid la Singapore pe un circuit unde nu a urcat niciodată pe podium? Prima variantă de răspuns e în glumă, deși nu chiar pe de-a-ntregul. E motivația dată de lipsa unui contract semnat pentru sezonul viitor. Oricum, nici măcar Toto Wolff nu a înțeles pe deplin ce a făcut bine echipa sa, de a triumfat într-o manieră atât de surprinzătoare.

Pentru cea de-a doua trebuie să ne întoarcem în ziua de vineri, unde George a încercat diferite setări. A fost o zi dezamăgitoare, când a și atins zidul. Russell a învățat atunci nu doar din propriile greșeli, ci și din setările reușite de Antonelli în simularea unei curse întregi.

Englezul a avut o aripă față revizuită, care a redus forța de apăsare. Acest lucru a permis ajustarea ușoară a părții din spate pentru o creștere a vitezei în linie dreaptă, menținând în același timp echilibrul mașinii în viraje. După cum observa și Lando Norris, pe circuitele unde predomină subvirarea și unde sunt probleme cu pneurile din față, Mercedes se “simte” cel mai bine.

Max nu a avut ce face

Max a dat vina pe Norris pentru că i-ar fi “servit” niște dirty air în timpul celui de-al doilea tur rapid din Q3. Parțial, are dreptate, deși nu e sigur că ar fi bătut timpul lui Russell. E clar că upgrade-ul făcut de Red Bull la Monza e unul reușit.

El nu constă doar în schimbarea podelei, ci și în modificările aduse aripii din față. E clar, de asemenea, că monopostul RB21 funcționează bine pe mai multe tipuri de circuite. Vom trata însă acest subiect mai pe larg în articolul viitor. După cum vom vorbi mai pe larg despre cauzele pentru care monoposturile McLaren nu au mai funcționat la fel de bine în ultimele Mari Premii.