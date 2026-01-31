Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul. Ce jucători vor "câinii" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul. Ce jucători vor “câinii”

Publicat: 31 ianuarie 2026, 8:33

Comentarii
Andrei Nicolescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Andrei Nicolescu a declarat că vor mai exista transferuri la Dinamo, până la finalul perioadei de mercato. Preşedintele “câinilor” a dezvăluit că se poartă discuţii pentru aducerea unui fundaş, mijlocaş şi a unui atacant.

Andrei Nicolescu a mai declarat, după remiza cu Petrolul, scor 1-1, că obiectivul lui Dinamo este calificarea în play-off. “Câinii” au ratat şansa de a urca pe primul loc, rămânând pe trei, cu 45 de puncte, la egalitate cu Rapid.

Nicolescu a mai oferit declaraţii şi despre meciul cu Petrolul. Acesta a transmis că rezultatul este unul frustrant pentru Dinamo, care îşi dorea victoria. Preşedintele formaţiei din Ştefan cel Mare i-a luat apărarea lui Devis Epassy, pentru gafa uriaşă de la golul marcat de Gicu Grozav, în minutul 82.

“E frustrant, dar se întâmplă zile din astea. Important este să vedem deciziile luate, cât de bune sau mai puțin inspirate au fost. E clar că nereușind să luăm toate punctele, în contextul în care am dominat destul de clar partida, ceva nu am făcut cum trebuie.

Epassy? Cred că a fost pus sub presiune la mingea dinainte de gol. Cumva, l-a afectat. Se întâmplă, fiecare dintre noi facem greșeli. Când face portarul se vede mai clar, dar asta e.

Ăsta (n.r. – cupele europene) este obiectivul stabilit de noi, da. Anul trecut era locul 6-8, dar ar fi fost extraordinar să intrăm în play-off și să ne batem acolo. Anul ăsta este minim locul 5, dar ar fi extraordinar să jucăm în cupele europene.

Și Dinamo a făcut investiții, a plătit pentru Duțu, Mazilu, Nikita, a plătit pentru mulți jucători. Și mai căutăm soluții, dar nu face bine să discutăm asta înainte de a avea niște rezultate.

Dar cu siguranță ne dorim să mai avem ceva noutăți până se închide perioada de transferuri. Căutăm soluții pentru zona defensivă, la mijloc și în zona ofensivă.

Suntem în niște discuții, dar nu am cum să spun absolut nimic, pentru că nu o predictibilitate certă pe tema asta și apoi iar intrăm în polemică, iar se interpretează. Dar căutăm soluții suplimentare față de ce avem“, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro, după Dinamo – Petrolul 1-1.

