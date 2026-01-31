Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul. Ce jucători vor "câinii" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a declarat că vor mai exista transferuri la Dinamo, până la finalul perioadei de mercato. Preşedintele “câinilor” a dezvăluit că se poartă discuţii pentru aducerea unui fundaş, mijlocaş şi a unui atacant.

Andrei Nicolescu a mai declarat, după remiza cu Petrolul, scor 1-1, că obiectivul lui Dinamo este calificarea în play-off. “Câinii” au ratat şansa de a urca pe primul loc, rămânând pe trei, cu 45 de puncte, la egalitate cu Rapid.

Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul

Nicolescu a mai oferit declaraţii şi despre meciul cu Petrolul. Acesta a transmis că rezultatul este unul frustrant pentru Dinamo, care îşi dorea victoria. Preşedintele formaţiei din Ştefan cel Mare i-a luat apărarea lui Devis Epassy, pentru gafa uriaşă de la golul marcat de Gicu Grozav, în minutul 82.

“E frustrant, dar se întâmplă zile din astea. Important este să vedem deciziile luate, cât de bune sau mai puțin inspirate au fost. E clar că nereușind să luăm toate punctele, în contextul în care am dominat destul de clar partida, ceva nu am făcut cum trebuie.

Epassy? Cred că a fost pus sub presiune la mingea dinainte de gol. Cumva, l-a afectat. Se întâmplă, fiecare dintre noi facem greșeli. Când face portarul se vede mai clar, dar asta e.