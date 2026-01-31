Nana Boateng, prezentat la miezul nopţii! Revenire spectaculoasă în Liga 1 - Antena Sport

Nana Boateng a revenit în Liga 1. Mijlocaşul defensiv de 31 de ani a semnat cu Petrolul Ploieşti până în vara lui 2027 şi a fost prezentat de “lupii galbeni” după egalul cu Dinamo, 1-1.
Boateng revine în România, după ce a mai evoluat pentru CFR Cluj, în perioada 2021 – 2023. El pleca apoi la Jeonbuk, echipă la care ajungea şi Dan Petrescu. CFR câştiga în urma transferului 2 milioane de euro.
Nana Boateng s-a transferat la Petrolul
“FC Petrolul Ploiesti a ajuns la un acord cu jucătorul Nana Boateng (31 ani), cel care a semnat cu clubul nostru un contract valabil pentru un sezon și jumătate.
Campion cu CFR Cluj în 2022, Boateng revine, astfel, în Superliga, după ce, ultima dată, a activat în Coreea de Sud, la Jeonbuk Hyundai”, e comunicatul emis de Petrolul.
Marea problemă a lui Boateng este că acesta este fără echipă de peste jumătate de an, iar ultimul său meci oficial a avut loc în iunie 2025. Rămâne astfel de văzut la ce nivel se află ghanezul cotat la 800.000 de euro.
Pentru CFR Cluj, Boateng a adunat 64 de meciuri în Liga 1, trecându-şi în cont cinci goluri şi un assist.
