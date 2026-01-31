"Băi, mai bine nu ieşi". Florin Prunea l-a taxat pe portarul lui Dinamo, după gafa uriaşă din meciul cu Petrolul - Antena Sport

Florin Prunea l-a criticat pe Devis Epassy, portarul lui Dinamo, după gafa uriaşă comisă în partida cu Petrolul, încheiată cu scorul de 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1- Fostul internaţional nu înţelege cum camerunezul a scăpat mingea din mâini la golul marcat de Gicu Grozav, în minutul 82.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Prunea a subliniat faptul că Epassy a comis o “dublă greşeală”, deoarece înainte de marcarea golului, tot în urma gafei sale cei de la Petrolul au ajuns în careul “câinilor”.

Florin Prunea l-a criticat pe Devis Epassy, după Dinamo – Petrolul 1-1

Florin Prunea a declarat că cel mai bine ar fi fost ca Devis Epassy să nu iasă pe centrarea “lupilor” şi să rămână în poartă, în încercarea de a opri atacul celor de la Petrolul. Totuşi, fostul internaţional a subliniat şi că portarul lui Dinamo se află la prima astfel de gafă, după venirea în Liga 1.

“Din păcate, e o dublă greșeală. Până s-o comită, i-ai adus în careu. Dacă preiei și degajezi, nu mai iese autul ăsta, după care vine centrarea. Orice este posibil. Vrei să-ți spun ceva?

Bă, mai bine nu ieși, dacă nu ești sigur pe ea. Asta e soarta portarilor, n-ai ce să faci. Epassy e prima oară când văd că greșește la Dinamo, vine după niște partide bune“, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.