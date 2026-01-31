"Băi, mai bine nu ieşi". Florin Prunea l-a taxat pe portarul lui Dinamo, după gafa uriaşă din meciul cu Petrolul - Antena Sport

Florin Prunea l-a criticat pe Devis Epassy, portarul lui Dinamo, după gafa uriaşă comisă în partida cu Petrolul, încheiată cu scorul de 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1- Fostul internaţional nu înţelege cum camerunezul a scăpat mingea din mâini la golul marcat de Gicu Grozav, în minutul 82.
Florin Prunea a subliniat faptul că Epassy a comis o “dublă greşeală”, deoarece înainte de marcarea golului, tot în urma gafei sale cei de la Petrolul au ajuns în careul “câinilor”.
Florin Prunea l-a criticat pe Devis Epassy, după Dinamo – Petrolul 1-1
Florin Prunea a declarat că cel mai bine ar fi fost ca Devis Epassy să nu iasă pe centrarea “lupilor” şi să rămână în poartă, în încercarea de a opri atacul celor de la Petrolul. Totuşi, fostul internaţional a subliniat şi că portarul lui Dinamo se află la prima astfel de gafă, după venirea în Liga 1.
“Din păcate, e o dublă greșeală. Până s-o comită, i-ai adus în careu. Dacă preiei și degajezi, nu mai iese autul ăsta, după care vine centrarea. Orice este posibil. Vrei să-ți spun ceva?
Bă, mai bine nu ieși, dacă nu ești sigur pe ea. Asta e soarta portarilor, n-ai ce să faci. Epassy e prima oară când văd că greșește la Dinamo, vine după niște partide bune“, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.
Ce a declarat Devis Epassy, după Dinamo – Petrolul 1-1
Portarul camerunez al lui Dinamo, Devis Epassy (32 de ani), a încercat să explice gafa monumentală din finalul partidei, care i-a costat pe “câini” victoria şi locul 1 momentan.
“Bineînţeles că suntem dezamăgiţi. Nu e prima mea greşeală, sper să nu mai fac. Coechipierii mei au luptat mult. (n.r: despre gafa uriaşă de la golul prahovenilor) Am decis să ies. Când eram în aer nu am reuşit să controlez mingea.
(n.r: E greu pentru un portar să se concentreze tot timpul?) Bineînţeles că trebuie să fii concentrat mai bine de 90 de minute. Astfel de lucruri se pot întâmpla şi ideea e să repari astfel de greşeli.
(n.r: Cum a fost Kopic în vestiar?) Amândouă, şi supărat şi mulţumit. Bineînţeles că era dezamăgit că plecăm acasă doar cu un punct”, a declarat Devis Epassy pentru digisport.ro.
- Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
- Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB
- Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: “A venit cu un taxi”
- Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul
- Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul. Ce jucători vor “câinii”