Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul - Antena Sport

Denis Alibec a revenit la Farul după transferul ratat la FCSB, iar mama lui, Emilia Stroe, a primit cu mare bucurie vestea, ea fiind persoana care s-a opus în ultima perioadă unei mutări la echipa lui Gigi Becali.

Emilia Stroe nu a apreciat niciodată tratamentul la care sunt supuşi jucătorii de la FCSB, dar chiar şi aşa, atacantul de 35 de ani cotat la 500.000 de euro ajungea la echipa lui Becali, în vara lui 2025, fiind liber de contract.

Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul

FCSB a renunţat în această iarnă la Alibec, iar mama lui a postat pe reţelele de socializare o poză cu Alibec sărbătorind un titlu de campion alături de Farul Constanţa, în 2023.

Denis Alibec mai avea contract cu FCSB până la finalul sezonului, însă a fost cedat gratis de Gigi Becali la Farul. Atacantul va lupta alături de constănțeni pentru calificarea în play-off, trupa lui Ianis Zicu fiind pe locul zece, cu 31 de puncte.