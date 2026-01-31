Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul

Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul

Dan Roșu Publicat: 31 ianuarie 2026, 8:47

Comentarii
Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul

Denis Alibec, în timpul unui antrenament la FCSB - Sport Pictures

Denis Alibec a revenit la Farul după transferul ratat la FCSB, iar mama lui, Emilia Stroe, a primit cu mare bucurie vestea, ea fiind persoana care s-a opus în ultima perioadă unei mutări la echipa lui Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emilia Stroe nu a apreciat niciodată tratamentul la care sunt supuşi jucătorii de la FCSB, dar chiar şi aşa, atacantul de 35 de ani cotat la 500.000 de euro ajungea la echipa lui Becali, în vara lui 2025, fiind liber de contract.

Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul

FCSB a renunţat în această iarnă la Alibec, iar mama lui a postat pe reţelele de socializare o poză cu Alibec sărbătorind un titlu de campion alături de Farul Constanţa, în 2023.

Denis Alibec mai avea contract cu FCSB până la finalul sezonului, însă a fost cedat gratis de Gigi Becali la Farul. Atacantul va lupta alături de constănțeni pentru calificarea în play-off, trupa lui Ianis Zicu fiind pe locul zece, cu 31 de puncte.

Reclamă
Reclamă

Denis Alibec, cotat la suma de 500.000 de euro, a bifat 14 meciuri la FCSB, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol în duelul cu Gloria Bistrița din grupele Cupei României.

Alături de Farul, Denis Alibec a reușit să cucerească titlul în sezonul 2022-2023, el fiind unul dintre cei mai buni jucători ai constănțenilor în stagiunea respectivă, cu 11 goluri marcate și cinci pase decisive oferite în cele 24 de meciuri disputate.

Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător”
Fanatik.ro
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător”
10:40
LIVE TEXTAryna Sabalenka – Elena Rybakina se joacă ACUM, în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu
10:36
Mircea Lucescu, nou anunţ despre starea de sănătate după ce a fost internat de două ori: “Nu vă faceţi griji”
10:34
Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
10:29
“Dacă voi susţine pe cineva…”. Rafael Nadal va fi prezent la finala Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, de la Australian Open
10:02
Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB
9:45
Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: “A venit cu un taxi”
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 4 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate