Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul - Antena Sport

Denis Alibec a revenit la Farul după transferul ratat la FCSB, iar mama lui, Emilia Stroe, a primit cu mare bucurie vestea, ea fiind persoana care s-a opus în ultima perioadă unei mutări la echipa lui Gigi Becali.
Emilia Stroe nu a apreciat niciodată tratamentul la care sunt supuşi jucătorii de la FCSB, dar chiar şi aşa, atacantul de 35 de ani cotat la 500.000 de euro ajungea la echipa lui Becali, în vara lui 2025, fiind liber de contract.
Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul
FCSB a renunţat în această iarnă la Alibec, iar mama lui a postat pe reţelele de socializare o poză cu Alibec sărbătorind un titlu de campion alături de Farul Constanţa, în 2023.
Denis Alibec mai avea contract cu FCSB până la finalul sezonului, însă a fost cedat gratis de Gigi Becali la Farul. Atacantul va lupta alături de constănțeni pentru calificarea în play-off, trupa lui Ianis Zicu fiind pe locul zece, cu 31 de puncte.
Denis Alibec, cotat la suma de 500.000 de euro, a bifat 14 meciuri la FCSB, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol în duelul cu Gloria Bistrița din grupele Cupei României.
Alături de Farul, Denis Alibec a reușit să cucerească titlul în sezonul 2022-2023, el fiind unul dintre cei mai buni jucători ai constănțenilor în stagiunea respectivă, cu 11 goluri marcate și cinci pase decisive oferite în cele 24 de meciuri disputate.
