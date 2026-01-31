Ce a putut spune Sorana Cîrstea despre Simona Halep - Antena Sport

Sorana Cîrstea şi-a adus aminte de faimoasa îmbrăţişare pe care a avut-o cu Simona Halep, cu un an în urmă, la Cluj, imediat după ce fostul număr unu mondial îşi anunţa retragerea definitivă din tenis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La acel moment, multă lume a fost surprinsă de acel gest, dacă ţinem cont de relaţia rece pe care cele două campioane din România au avut-o de-a lungul timpului, ele recunoscând mereu că nu sunt prietene.

Sorana Cîrstea: “M-a afectat retragerea Simonei Halep”

Asta nu le-a împiedicat însă să îşi recunoască reciproc valoarea. Iar la un an distanţă, Sorana, aflată şi ea aproape de retragere, a avut un nou mesaj superb pentru rivala ei.

„Normal că m-a afectat retragerea Simonei, am copilărit împreună, ne știm de la 7-8 ani. Am simțit că o parte din mine s-a retras,” a spus Sorana Cîrstea, citată de sport.ro.

Simona Halep, mesaj pentru Sorana Cîrstea

La finalul lui 2025, a venit rândul Simonei să aibă un mesaj special pentru rivala ei, care se pregătea de retragere, una pe care a mai amânat-o ulterior cu un an.