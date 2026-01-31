Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a putut spune Sorana Cîrstea despre Simona Halep - Antena Sport

Home | Tenis | Ce a putut spune Sorana Cîrstea despre Simona Halep

Ce a putut spune Sorana Cîrstea despre Simona Halep

Dan Roșu Publicat: 31 ianuarie 2026, 9:24

Comentarii
Ce a putut spune Sorana Cîrstea despre Simona Halep

Simona Halep şi Sorana Cîrstea - captură sport.ro

Sorana Cîrstea şi-a adus aminte de faimoasa îmbrăţişare pe care a avut-o cu Simona Halep, cu un an în urmă, la Cluj, imediat după ce fostul număr unu mondial îşi anunţa retragerea definitivă din tenis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La acel moment, multă lume a fost surprinsă de acel gest, dacă ţinem cont de relaţia rece pe care cele două campioane din România au avut-o de-a lungul timpului, ele recunoscând mereu că nu sunt prietene.

Sorana Cîrstea: “M-a afectat retragerea Simonei Halep”

Asta nu le-a împiedicat însă să îşi recunoască reciproc valoarea. Iar la un an distanţă, Sorana, aflată şi ea aproape de retragere, a avut un nou mesaj superb pentru rivala ei.

„Normal că m-a afectat retragerea Simonei, am copilărit împreună, ne știm de la 7-8 ani. Am simțit că o parte din mine s-a retras,” a spus Sorana Cîrstea, citată de sport.ro.

Simona Halep, mesaj pentru Sorana Cîrstea

La finalul lui 2025, a venit rândul Simonei să aibă un mesaj special pentru rivala ei, care se pregătea de retragere, una pe care a mai amânat-o ulterior cu un an.

Reclamă
Reclamă

“Depinde cum o iei, dacă eşti mulţumit şi împăcat de ceea ce ai făcut, nu e un moment trist, e un moment de bucurie. La mine a fost o bucurie că am putut să închei cariera şi am încheiat-o bine.

Ce mesaj să-i transmit? Că viaţa de după tenis e foarte frumoasă şi foarte bună. Trebuie să se bucure de ceea ce a făcut şi de persoana ei.”, a spus Simona Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

De-a lungul carierei, Simona Halep şi Sorana Cîrstea s-au întâlnit de 4 ori, scorul dintre cele două fiind egal. Primele trei dueluri au avut loc până în 2010, iar Sori a câştigat două dintre ele. Ultima luptă s-a disputat în 2022, la Indian Wells, atunci când Halep s-a impus în optimi, cu 6-1, 6-4.

Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător”
Fanatik.ro
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător”
11:16
LIVE TEXTAryna Sabalenka – Elena Rybakina se joacă ACUM, în finala de la Australian Open. Set URIAŞ făcut de Rybakina
10:58
Ce surpriză: ajuns la 35 de ani, Ciro Immobile s-a înţeles cu Paris FC
10:50
Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, pentru barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT
10:36
Mircea Lucescu, nou anunţ despre starea de sănătate după ce a fost internat de două ori: “Nu vă faceţi griji”
10:34
Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
10:29
“Dacă voi susţine pe cineva…”. Rafael Nadal va fi prezent la finala Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, de la Australian Open
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi”
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate