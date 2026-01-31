Ce a putut spune Sorana Cîrstea despre Simona Halep - Antena Sport

Sorana Cîrstea şi-a adus aminte de faimoasa îmbrăţişare pe care a avut-o cu Simona Halep, cu un an în urmă, la Cluj, imediat după ce fostul număr unu mondial îşi anunţa retragerea definitivă din tenis.
La acel moment, multă lume a fost surprinsă de acel gest, dacă ţinem cont de relaţia rece pe care cele două campioane din România au avut-o de-a lungul timpului, ele recunoscând mereu că nu sunt prietene.
Sorana Cîrstea: “M-a afectat retragerea Simonei Halep”
Asta nu le-a împiedicat însă să îşi recunoască reciproc valoarea. Iar la un an distanţă, Sorana, aflată şi ea aproape de retragere, a avut un nou mesaj superb pentru rivala ei.
„Normal că m-a afectat retragerea Simonei, am copilărit împreună, ne știm de la 7-8 ani. Am simțit că o parte din mine s-a retras,” a spus Sorana Cîrstea, citată de sport.ro.
Simona Halep, mesaj pentru Sorana Cîrstea
La finalul lui 2025, a venit rândul Simonei să aibă un mesaj special pentru rivala ei, care se pregătea de retragere, una pe care a mai amânat-o ulterior cu un an.
“Depinde cum o iei, dacă eşti mulţumit şi împăcat de ceea ce ai făcut, nu e un moment trist, e un moment de bucurie. La mine a fost o bucurie că am putut să închei cariera şi am încheiat-o bine.
Ce mesaj să-i transmit? Că viaţa de după tenis e foarte frumoasă şi foarte bună. Trebuie să se bucure de ceea ce a făcut şi de persoana ei.”, a spus Simona Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.
De-a lungul carierei, Simona Halep şi Sorana Cîrstea s-au întâlnit de 4 ori, scorul dintre cele două fiind egal. Primele trei dueluri au avut loc până în 2010, iar Sori a câştigat două dintre ele. Ultima luptă s-a disputat în 2022, la Indian Wells, atunci când Halep s-a impus în optimi, cu 6-1, 6-4.
