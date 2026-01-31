Inter, acord pentru al treilea transfer al iernii. Cristi Chivu insistă şi pentru un jucător de la Liverpool - Antena Sport

Inter a ajuns la un acord pentru al treilea transfer al iernii. Trupa lui Cristi Chivu a ajuns la o înţelegere cu Modena pentru semnătura lui Yanis Massolin (23 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul mijlocaş este al treilea jucător de perspectivă cu care s-a înţeles Inter în această iarnă, după Leon Jakirovic (18 ani) şi Igor Amerighi (20 de ani).

Interul lui Cristi Chivu, acord pentru transferul lui Yanis Massolin, de la Modena

Fabrizio Romano a fost cel care a anunţat că Inter a bătut palma cu Modena pentru transferul lui Yanis Massolin. Nerazzurri vor plăti suma de 4,5 milioane de euro, însă mijlocaşul va rămâne la echipa de Serie B până la vară.

Tot jurnalistul italian a dezvăluit că Cristi Chivu îl vrea la Inter şi pe Curtis Jones (25 de ani), de la Liverpool. Mijlocaşul englez, cotat la suma de 40 de milioane de euro, mai are contract cu echipa lui Arne Slot până în vara lui 2027.

Inter poartă negocieri avansate cu cei de la Liverpool privind un împrumut al lui Curtis Jones, cu opţiune de transfer definitiv la vară. Totul depinde însă de eventuala plecare a lui Dvide Frattesi, care este dorit de Nottingham Forest.