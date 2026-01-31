Novak Djokovic, înainte de finala de la Australian Open, cu Carlos Alcaraz: "Este istorie la mijloc" - Antena Sport

Novak Djokovic a prefaţat finala de la Australian Open 2026, pe care o va disputa duminică dimineaţă, împotriva lui Carlos Alcaraz. Ajuns la aproape 39 de ani, Nole s-a calificat în ultimul act după o luptă eroică cu Jannik Sinner.

Djokovic se teme ca maratonul de 4 ore şi 9 minute să nu-i afecteze forma fizică. De notat e şi faptul că sârbul a avut şi noroc la Melbourne. Djokovic s-a calificat în semifinale după ce italianul Lorenzo Musetti a abandonat când îl conducea pe sârb cu 2-0 la seturi. Djokovic beneficiase anterior de forfaitul cehului Jakub Mensik în optimile de finală.

Novak Djokovic a prefaţat finala cu Carlos Alcaraz, de la Australian Open

“Nu știu cum o să mă recuperez. Vom vedea. Este aproape trei dimineața. Nu pot face nicio predicție acum. Cu siguranță nu mă voi antrena mâine. O să folosesc fiecare oră posibilă pentru a mă recupera și sper să ajung în finală simțindu-mă puțin mai proaspăt.

Pentru mine, și pentru Carlos de asemenea, având în vedere vârsta lui și tot ce a realizat deja, de fiecare dată când jucăm este istorie la mijloc pentru amândoi. O finală de Grand Slam are întotdeauna atât de mult în joc, dar nu este diferită de alte meciuri mari pe care le-am disputat.

Pregătirea mea este cea care trebuie să fie. Anul trecut l-am învins aici într-un meci foarte dur. Vom vedea cât de proaspeți vom fi amândoi”, a spus Djokovic, înainte de marea finală.