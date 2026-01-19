Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu, înainte de FCSB - CFR Cluj: "Cine pierde ratează play-off-ul"! Reacţia lui Mihai Stoica - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu, înainte de FCSB – CFR Cluj: “Cine pierde ratează play-off-ul”! Reacţia lui Mihai Stoica

Andrei Nicolescu, înainte de FCSB – CFR Cluj: “Cine pierde ratează play-off-ul”! Reacţia lui Mihai Stoica

Bogdan Stănescu Publicat: 19 ianuarie 2026, 20:51

Comentarii
Andrei Nicolescu, înainte de FCSB – CFR Cluj: Cine pierde ratează play-off-ul! Reacţia lui Mihai Stoica

Colaj cu Andrei Nicolescu şi Mihai Stoica / Antena Sport, Profimedia Images

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, e de părere că cine va pierde derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj, care se va disputa duminică, va rata play-off-ul. Nicolescu a făcut această afirmaţie chiar de faţă cu preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Derby-ul FCSB – CFR Cluj, duelul campioanei şi vicecampioanei din sezonul trecut, e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport duminică, de la ora 21:00.

Nicolescu e convins că cine pierde derby-ul FCSB – CFR Cluj va rata play-off-ul! Mihai Stoica a reacţionat

“Cred că, dacă o echipă câştigă, cealaltă nu mai are şanse la play-off”, a spus Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.

“Sunt zen, că, până la urmă, poate fi şi un sezon nereuşit, dar am convingerea că vom fi bine cu transferurile făcute. Cred că suntem singura echipă care a transferat doi fotbalişti de valoare”, a reacţionat Mihai Stoica.

Înaintea derby-ului dintre FCSB şi CFR Cluj campioana e pe locul 9, cu 31 de puncte. Vicecampioana e pe 10, cu 29 de puncte. După victoria cu CFR Cluj, cu 1-0, antrenorul echipei din Gruia, Daniel Pancu, promitea că va vorbi de play-off dacă o va învinge şi pe FCSB. În prima etapă de la reluarea campionatului FCSB a pierdut la Mioveni, cu 1-0, cu FC Argeş. Dinamo a câştigat ieri, cu 1-0, cu U Cluj.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii îşi iau credite de nevoi personale pentru a-şi cumpăra maşini. Ce rate plătesc
Observator
Românii îşi iau credite de nevoi personale pentru a-şi cumpăra maşini. Ce rate plătesc
Situația nefericită în care a ajuns fiica lui Ilie Năstase. A lansat un apel disperat: ”Îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost”
Fanatik.ro
Situația nefericită în care a ajuns fiica lui Ilie Năstase. A lansat un apel disperat: ”Îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost”
22:43
Eugen Neagoe, ironii la adresa jucătorilor: “Când dai adversarului să bage mingea în poartă?! Asta nu am făcut la antrenament”
22:37
Reacţia lui Steven Nsimba după ce a reuşit o “dublă” cu Petrolul, iar Craiova a revenit pe primul loc!
22:28
“Nu a fost uşor” Reacţia surprinzătoare a lui Filipe Coelho după ce Craiova a umilit Petrolul şi e iar lider!
22:24
Se ştie clar când se transferă Ștefan Baiaram! A anunţat, în direct: “Să plec liniştit”
21:53
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Oltenii au făcut show şi au revenit pe primul loc!
21:51
Adrian Ilie laudă transferul pregătit de Dan Șucu la Rapid: “De multă vreme…”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 6 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”