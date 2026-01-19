Andrei Nicolescu, înainte de FCSB - CFR Cluj: "Cine pierde ratează play-off-ul"! Reacţia lui Mihai Stoica - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, e de părere că cine va pierde derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj, care se va disputa duminică, va rata play-off-ul. Nicolescu a făcut această afirmaţie chiar de faţă cu preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica.

“Cred că, dacă o echipă câştigă, cealaltă nu mai are şanse la play-off”, a spus Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.

“Sunt zen, că, până la urmă, poate fi şi un sezon nereuşit, dar am convingerea că vom fi bine cu transferurile făcute. Cred că suntem singura echipă care a transferat doi fotbalişti de valoare”, a reacţionat Mihai Stoica.

Înaintea derby-ului dintre FCSB şi CFR Cluj campioana e pe locul 9, cu 31 de puncte. Vicecampioana e pe 10, cu 29 de puncte. După victoria cu CFR Cluj, cu 1-0, antrenorul echipei din Gruia, Daniel Pancu, promitea că va vorbi de play-off dacă o va învinge şi pe FCSB. În prima etapă de la reluarea campionatului FCSB a pierdut la Mioveni, cu 1-0, cu FC Argeş. Dinamo a câştigat ieri, cu 1-0, cu U Cluj.